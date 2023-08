Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 đã trao hơn 500 giải nhẫn vàng 1 chỉ 99.99

Đặc biệt, cơ hội nhận hơn 800 giải vàng còn lại vẫn đang rộng mở với tất cả bà con sử dụng phân bón NPK Cà Mau trên toàn quốc từ nay đến hết ngày 28/2/2024.

Đón mùa vàng, trúng "giải vàng"

Ước mơ vừa "trúng mùa", lại vừa "trúng vàng" xưa nay vốn được bà con nhà nông coi là xa vời, bởi: Trúng mùa đã khó, trúng vàng còn khó hơn gấp nhiều lần.

Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 của Phân Bón Cà Mau, với tổng cộng gần 1.500 giải nhẫn vàng 1 chỉ 99.99 đã hiện thực hóa ước mơ "trúng mùa, trúng vàng" của bà con khắp mọi miền. Được triển khai từ tháng 3/2023, tính tới nay, chương trình đã tìm ra hơn 500 chủ nhân may mắn trúng nhẫn vàng 1 chỉ 99.99 và trực tiếp trao tận tay cho bà con. Bên cạnh giải vàng 99.99 hấp dẫn, 80.000 giải may mắn nhiều mệnh giá, nạp thẳng giá trị cước vào số điện thoại người trúng giải đã giúp bà con phần nào vơi bớt sự vất vả, yên tâm đón những vụ mùa vàng.

Niềm vui, hân hoan của bà con khi nhận về những giải nhẫn vàng 1 chỉ 99.99

Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 là chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm NPK Cà Mau trên toàn quốc, kéo dài tới hết tháng 02/2024. Chương trình đặc biệt với: Cách thức tìm – công bố kết quả người trúng giải thông qua Livestream phát sóng trực tiếp; Trao giải vàng tận tay; Trả giải may mắn trực tiếp tới số điện thoại bà con trúng thưởng. Với hàng loạt các "điểm cộng" đó, Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 được hàng trăm ngàn bà con nhiệt tình ủng hộ, lan tỏa thông tin, cùng nhau đón mùa vàng, trúng giải vàng.

Ngoài tính minh bạch và thể lệ tham gia đơn giản, phù hợp với bà con nông dân, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 có thời gian triển khai dài, giúp bà con tăng cao cơ hội trúng thưởng. Đặc biệt, khi tham dự chương trình, những mã số may mắn chưa trúng thưởng tại từng đợt Quay số may mắn sẽ được bảo lưu và tiếp tục tham dự Quay số may mắn tại các kỳ tiếp theo. Vì vậy, bà con sử dụng NPK Cà Mau càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Anh Bùi Văn Chung (Di Linh - Lâm Đồng) – một trong hàng trăm bà con trúng giải nhẫn vàng 01 chỉ 99.99, hồ hởi kể lại: Tôi mới bắt đầu dùng phân bón NPK Cà Mau từ năm nay. Mới đầu, tôi vẫn chia vườn cà phê ra 2 phần, 1 bên dùng phân bón cũ và 1 bên dùng NPK Cà Mau để quan sát. Sau 2 đợt bón phân thì phần vườn dùng NPK Cà Mau xanh tốt hơn hẳn phần còn lại, cành khỏe, lớn nhanh hơn. Tôi đang đi thăm vườn thì được thông báo trúng giải. Thật sự thì quá là tuyệt vời luôn

Anh Chung cũng chia sẻ thêm, NPK Cà Mau vốn là phân bón được cả xóm anh tin dùng bởi sản phẩm chất lượng ổn định, cây trĩu trái, lá xanh, nhiều chồi, tiện lợi trong quá trình chăm bón. Hơn thế nữa, trong mùa vụ năm nay, mọi người không chỉ thu được hiệu quả kinh tế cao với phân bón NPK Cà Mau mà còn tích lũy được rất nhiều phiếu may mắn để tham gia chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2023. Theo anh, chương trình năm nay có số lượng giải thưởng lớn, quà thiết thực nên bà con cũng có cơ hội trúng vàng, trúng quà nhiều hơn.

nông nghiệp thêm bền vững, thịnh vượng.



Nụ cười, tinh thần hứng khởi của bà con nông dân khi trực tiếp có mặt tại buổi trao thưởng tại địa phương

Cùng sử dụng NPK Cà Mau, tham gia chương trình và may mắn trúng giải vàng 1 chỉ 99.99, anh Hoàng Văn Tuấn (Thành phố Pleiku - Gia Lai) cười tươi kể: "Tôi trước đây chưa bao giờ dám mơ trúng giải thưởng vàng, nghĩ kiếm được cái thẻ nạp điện thoại là mừng rồi. Lúc tìm thấy phiếu may mắn tôi cũng chẳng mảy may nghĩ gì, định tham gia thử cho biết thôi. Ai ngờ lại được giải to thế và còn được Phân Bón Cà Mau đến trao tận tay nhanh chóng, trúng vàng không khó như tôi nghĩ. Trúng vàng chưa bao giờ đơn giản đến vậy."

Thêm nhiều những câu chuyện "rước lộc vàng"

"Mình sáng đi cà phê, kể chuyện cho bạn bè cùng tham gia, để cả làng cùng trúng, cả xã cùng trúng mới thật là vui" – chia sẻ từ nhà nông Nguyễn Văn Đây (Thoại Sơn, An Giang) khi nhắc tới kỷ niệm trúng vàng 99.99 từ Mùa Vàng Thắng Lớn 2023.

Thêm nhiều những câu chuyện lan tỏa, thêm nhiều những hình ảnh trao giải rộn ràng, Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 vẫn đang là chủ đề nóng hổi của bà con trên khắp nẻo miền quê. Chương trình được biết đến nhiều hơn thông qua những lời chia sẻ chân thành của bà con về NPK Cà Mau, về số lượng giải thưởng lớn và về những nỗ lực không ngừng của thương hiệu Phân Bón Cà Mau để góp phần phát triển nền

Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 cũng là lời cảm ơn sâu sắc, thực tế nhất mà Phân Bón Cà Mau muốn gửi tới bà con nông dân đã luôn ủng hộ thương hiệu nói chung và dòng sản phẩm NPK Cà Mau nói riêng.

Bà con hãy tham gia Mùa Vàng Thắng Lớn 2023 để có cơ hội sử dụng dòng phân bón chất lượng cao và tận hưởng vụ mùa trọn vẹn: Thắng lớn - Trúng vàng.