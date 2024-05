Mùa vàng thắng lớn 2024: Quét mã QR để trúng vàng - trúng xe - trúng thẻ nạp trả thưởng ngay

Việc tham gia chương trình Mùa vàng thắng lớn 2024 trở nên dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết nhờ thao tác đơn giản: Chọn NPK Cà Mau – Mở bao và quét ngay mã QRcode nằm bên trong bao sản phẩm.

Phân Bón Cà Mau tiên phong ứng dụng QRcode trong Mùa vàng thắng lớn 2024

Chương trình Mùa vàng thắng lớn của Phân Bón Cà Mau đã đánh dấu một hành trình 3 năm ấn tượng, triển khai liên tục từ năm 2022 đến 2024 với sự ủng hộ và tình cảm của hàng triệu bà con nông dân. Tiếp nối tinh thần hứng khởi của các năm trước, Mùa vàng thắng lớn 2024 được diễn ra từ 10/03/2024 đến hết 28/02/2025, với tổng giá trị chương trình lên tới 21 tỷ đồng, giải thưởng gồm 80 xe máy Honda Blade, 800 giải nhẫn vàng 1 chỉ 99.99 và 400.200 giải thẻ nạp điện thoại với nhiều mệnh giá. Số lượng giải thưởng đã tăng gấp khoảng 5 lần so với năm 2023, giúp bà con thêm nhiều cơ hội trúng giải hơn. Đặc biệt, riêng với giải thẻ nạp điện thoại, bà con sẽ được trả thưởng ngay khi trúng.

Năm 2024 này, Mùa vàng thắng lớn được Phân Bón Cà Mau tiên phong ứng dụng công nghệ mã QRcode, từ đó giúp bà con tham gia chương trình dễ dàng thông qua thao tác quét mã rất thuận tiện và đơn giản. Năm nay, mỗi bao phân bón NPK Cà Mau đều được dán mã QRcode bên trong bao. Bà con chọn NPK Cà Mau, khui bao và tìm mã QRcode dán bên trong, sau đó quét và làm theo hướng dẫn để tham gia chương trình và trúng các giải thưởng hấp dẫn.

Phân bón Cà Mau - Mùa vàng thắng lớn 2024: Trúng vàng, trúng xe, trúng thẻ nạp điện thoại trả thưởng ngay

Giải thưởng hấp dẫn, thiết thực với bà con nông dân

"Xưa nay tui xài rất nhiều loại phân bón, mà chưa có loại nào trúng được vàng. Xài NPK Cà Mau và may mắn trúng vàng khiến tui rất xúc động, nhờ vậy nên mùa vụ rất vui, bớt vất vả" – ông Nguyễn Văn Đây (nông dân tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vui vẻ chia sẻ về giải thưởng của Mùa vàng thắng lớn.

Trúng vàng, trúng xe, trúng thẻ nạp điện thoại đều là niềm vui lớn của bà con nông dân. Tiếp nối sự ủng hộ của bà con trong suốt nhiều năm qua, Mùa vàng thắng lớn 2024 được Phân Bón Cà Mau triển khai với nhiều giải thưởng hơn, đa dạng giải thưởng từ thẻ nạp, tới xe máy và vàng nhẫn 1 chỉ 99.99, hứa hẹn nhân thêm nhiều niềm vui, san sẻ cùng bà con nỗi lo mùa vụ trong suốt 1 năm dài canh tác.

400.200 giải may mắn là thẻ nạp mệnh giá 20.000đ và 50.000đ được Phân Bón Cà Mau xác định thông qua hình thức quay số bằng hệ thống phần mềm tự động, không có sự can thiệp của con người. Nếu trúng giải may mắn, trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận thông báo trúng thưởng, bà con sẽ được Phân Bón Cà Mau nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại đã đăng ký. Đặc biệt, bà con đã trúng giải may mắn có cơ hội "nhân đôi niềm vui" khi vẫn tiếp tục được tham gia quay số trúng thưởng giải xe máy Honda Blade và vàng nhẫn 1 chỉ 99.99.

Giải xe máy và vàng được xác định trúng thưởng thông qua 16 buổi Livestream quay số may mắn tổ chức định kỳ vào ngày 15 và/hoặc ngày 30 hàng tháng, phát sóng trực tiếp trên kênh Facebook và Youtube Phân Bón Cà Mau. Đây hứa hẹn sẽ là chuỗi livestream vô cùng hấp dẫn và gay cấn, và là hoạt động nổi bật xuyên suốt của chương trình.

Công nghệ hiện đại trong mỗi hoạt động của Mùa vàng thắng lớn 2024

Toàn bộ thông tin về Mùa vàng thắng lớn 2024 đều được Phân Bón Cà Mau cập nhật liên tục trên website https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn/, giúp bà con nhanh chóng nắm bắt được thể lệ, cách tham gia, giải thưởng và danh sách nông dân trúng giải.

Những Livestream Quay số may mắn được phát sóng trực tiếp trên nền tảng số (kênh Facebook và Youtube Phân Bón Cà Mau) giúp xóa bỏ rào cản không gian, mang công nghệ số lan tỏa tới khắp các vùng miền. Bà con mọi nơi đều có thể theo dõi Livestream trực tiếp, và xem lại bất kỳ lúc nào. Chuỗi hoạt động của Mùa vàng thắng lớn 2024 với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ số đã giúp chương trình luôn hiện diện với bà con 24/7.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động số hóa diễn ra xuyên suốt, Phân Bón Cà Mau còn triển khai đoàn xe roadshow mang Mùa vàng thắng lớn 2024 tới nhiều địa phương, hòa chung vào không khí rộn ràng của vụ mùa tốt tươi. Trong tháng 5 này, đoàn xe roadshow Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 sẽ có hành trình dài khoảng 4000km trải dài từ ĐBSCL tới Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và Gia Lai, giới thiệu công nghệ quét mã QRcode tới đông đảo bà con.

Mùa vàng thắng lớn 2024 không chỉ là chương trình xúc tiến bán hàng thường niên của Phân Bón Cà Mau, mà còn là chương trình ý nghĩa góp phần giúp thúc đẩy sự phát triển công nghệ số đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, với chất lượng và uy tín đã được khẳng định, Phân Bón Cà Mau tiếp tục là thương hiệu được bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước tin tưởng lựa chọn và ủng hộ. Để biết thêm thông tin chi tiết về Mùa vàng thắng lớn 2024, bà con truy cập ngay https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn/.