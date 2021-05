Mua VinFast Lux A 2.0 sau 5 tháng, chủ xe tuyên bố bất ngờ

Người dùng VinFast Lux A 2.0 nói về quyết định mua xe

Anh Phạm Khang, chủ chiếc xe VinFast Lux A 2.0 tiết lộ lý do chọn thương hiệu xe Việt: "Chiếc xe đầu tiên của tôi là Mazda 3 All new 2.0, mua vào năm 2018. Thời điểm đó tôi chưa có nhiều trải nghiệm về xe hơi nên không cảm nhận, đánh giá được nhiều.

Nhưng dần dần trải nghiệm, tôi thấy chiếc Mazda 3 khá ồn (mặc dù động cơ 2.0 đi bốc) và ghế lái khá thấp nên lúc nào đi cũng phải ưỡn về phía trước. Việc lái Mazda 3 vì vậy khá mệt mỏi khi đi đường dài mà tôi lại hay về quê vào cuối tuần".

"Đầu năm 2021, tôi quyết định lấy VinFast Lux A 2.0 sau 5 lần lái thử và đắn đo với thương hiệu mới này. Chắc nhiều người cũng sẽ có cùng cảm giác như tôi khi bỏ một số tiền khá lớn cho một thương hiệu mới nhưng....VinFast đã thuyết phục tôi ngay từ lần đầu lái thử.

Cảm giác từ đi Mazda 3 lên VinFast làm cho mọi thứ hoàn toàn mới mẻ và tuyệt vời hơn rất nhiều. Điều khác biệt nhất mà tôi thấy đó là khung gầm của xe, nếu bạn đi xe Nhật, Hàn qua các gờ giảm tốc hoặc đường sắt thì bạn sẽ cảm nhận rõ rệt những tiếng lịch kịch như sắp rơi đồ từ xe ra. Cảm giác này tôi cảm nhận được từ các xe mình đã lái thử như Mazda, Optima, Civic, Cerato...nhưng khi lái thử Lux A2.0, cậu em tôi trải nghiệm thử thậm chí chạy 70km/h qua đường sắt mà vẫn cảm giác được độ chắc chắn của khung gầm và điều đó đã thuyết phục tôi tới 60% để bỏ tiền ra mua Lux A 2.0 bản cao cấp".

"Trước đây khi VinFast mới giới thiệu sản phẩm, tôi cũng hoài nghi về chất lượng sản phẩm và chưa ưng ý nội thất của xe. Tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ ra hơn 1 tỷ 1 để mua chiếc xe này vì chưa đủ niềm tin vào sản phẩm và cảm giác mọi thứ chưa hoàn chỉnh.

Tôi nghĩ cảm giác này đúng với những chiếc xe 2019 vì những chiếc xe này ở giai đoạn đầu, các chi tiết vẫn còn chưa hoàn thiện và bạn có thể nhận ra chúng qua các khe hở vẫn còn khá lớn. Tới những bản 2020 đã có cải tiến nhưng tôi quyết định chờ tới đầu năm 2021 để mua vì tin rằng sản phẩm sẽ hoàn thiện hơn và điều này có vẻ đúng. Tôi thấy mọi thứ khá ổn, một vài chi tiết chưa ưng ý nếu có cũng không sao, điều đó hoàn toàn chấp nhận được".

Chủ xe đánh giá VinFast Lux A 2.0

"Ngoại thất của xe thực sự là điều khiến tôi chú ý và tăng thêm tỷ lệ xuống tiền bởi nó quá đẹp. Cụm đèn định vị ban ngày khiến bạn dễ dàng nhận ra đây là VinFast từ rất xa. Đầu xe gây khá nhiều ấn tượng và tôi rất thích thiết kế ngoại thất của xe. Tuy nhiên ở phía bên phải có cái trang trí như que chọc sim, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu chi tiết này mang ý nghĩa gì nữa. Đèn của Lux A 2.0 khá sáng, trước đây tôi từng nghĩ sẽ độ thêm đèn nhưng sau khi dùng thì thấy đèn theo xe cũng đủ xài, nếu thay đèn sẽ rất sáng nhưng tôi ngại vụ tháo lắp, dây dợ và điều quan trọng nhất là tốn kém", anh Khang đánh giá. "Các đường vân dập nổi trên nắp capo cũng thể hiện chất thể thao của xe và nhìn chiếc xe cứng cáp hơn rất nhiều. VinFast cũng đã làm rất tốt khi mọi chi tiết ngoại thất đều được làm khá chắc chắn và bạn có thể cảm nhận được rõ ràng khi dùng tay gõ vào vỏ xe hay lắp capo. Tôi từng thử so sánh với chiếc xe cũ của mình là Mazda 3 All new 2.0 và VinFast Lux A2.0 thì khác biệt hoàn toàn". "Xe dùng vành 19 inch trông rất thể thao và to. Lux A sử dụng lốp Continental chứ không phải Michelin. Một điều nữa tôi thấy thích ở Lux A là đĩa phanh cũng to hơn, phanh đạp rất nhẹ và ăn, khoảng cách phanh cũng khá gần. "Xe dùng vành 19 inch trông rất thể thao và to. Lux A sử dụng lốp Continental chứ không phải Michelin. Một điều nữa tôi thấy thích ở Lux A là đĩa phanh cũng to hơn, phanh đạp rất nhẹ và ăn, khoảng cách phanh cũng khá gần. Phần đuôi xe được thiết kế bắt mắt với cụm đèn hậu hình cánh chim nhưng tôi thực sự không thích chữ VinFast dán dài ở đuôi xe, trông nó thô, tôi nghĩ chỉ cần dán nhỏ ở bên dưới là được. Ống xả kép trông rất thể thao, 4 ống xả nhìn hầm hố. Phần đuôi xe được thiết kế bắt mắt với cụm đèn hậu hình cánh chim nhưng tôi thực sự không thích chữ VinFast dán dài ở đuôi xe, trông nó thô, tôi nghĩ chỉ cần dán nhỏ ở bên dưới là được. Ống xả kép trông rất thể thao, 4 ống xả nhìn hầm hố. Tóm lại, tôi rất ưng ý về ngoại thất của Lux A, thể thao, phù hợp với cả giới trẻ lẫn đứng tuổi.

Cam lùi và 360 nét căng.