RB Leipzig ra giá bán Gvardiol cho Man City

Do không thường xuyên được HLV Pep Guardiola xếp đá chính nên trung vệ Aymeric Laporte đã ngỏ ý muốn chia tay Man City trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Paris Saint-Germain và Barcelona được xem là bến đỗ tiềm năng của cầu thủ 29 tuổi.

Trong bối cảnh đó, HLV Pep Guardiola buộc phải tìm kiếm một trung vệ đẳng cắp nhằm thay thế Laporte. Thời gian qua, Josko Gvardiol chính là mục tiêu số một mà chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắm tới.

Leipzig chỉ bán Gvardiol với giá 85 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Hai mùa giải gần đây, Gvardiol đã có sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo Leipzig và ĐT Croatia. Nhờ đó, anh được đánh giá là trung vệ trẻ xuất sắc bậc nhất thế giới. Sở hữu chiều cao 1m85, cầu thủ 21 tuổi không quá nổi trội ở khả năng không chiến nhưng bù lại, anh lại xuất sắc khi phán đoán tình huống, thi đấu bình tĩnh và xử lý bóng bằng chân tốt.

Hợp đồng hiện tại giữa Gvardiol với Leipzig vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2027. Mới đây, Man City hỏi mua trung vệ người Croatia với giá 68 triệu bảng nhưng bị đại diện Bundesliga thẳng thừng từ chối.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Leipzig chỉ chấp nhận "trả tự do" cho Gvardiol trong Hè 2023 nếu Man City bỏ ra số tiền 85 triệu bảng (trả trước 78 triệu bảng, 7 triệu bảng phụ phí). Như vậy, mức giá mà đương kim vô địch Champions League đea ra vẫn còn kém 17 triệu bảng so với yêu cầu của đội chủ sân Red Bull Arena.

Nếu gia nhập Man City với giá 85 triệu bảng, Gvardiol sẽ sánh ngang với Harry Maguire để trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới. Cách đây 3 năm, M.U đã phải bỏ ra số tiền tương tự để mua Maguire từ Leicester City.