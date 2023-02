Muốn con du học New Zealand từ lớp 8, phụ huynh cần có bao nhiêu tiền?

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) mới đây vừa công bố tái khởi động chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (New Zealand Schools Scholarships – NZSS) với các suất học bổng danh giá từ 45 trường trung học hàng đầu New Zealand có tổng giá trị lên đến 5,85 tỷ đồng.

NZSS là chương trình học bổng đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam, được triển khai lần đầu vào năm 2019 với 20 suất học bổng, và tăng lên 40 suất trong năm tiếp theo. Sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh, chương trình NZSS 2023 quay trở lại với 45 suất học bổng được tài trợ từ 45 trường trung học hàng đầu New Zealand. Mỗi suất học bổng sẽ hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại New Zealand.

Xuân Khang là một trong là một trong những học sinh xuất sắc nhận học bổng NZSS năm 2019 theo học lớp 11 tại trường Pakuranga College, New Zealand. Ảnh: NZ

Các học sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học lớp 8-9-10 tại Việt Nam, có thành tích học tập và trình độ tiếng Anh đáp ứng điều kiện của học bổng có thể ứng tuyển trực tuyến trên trang học bổng của ENZ. Học bổng này là sáng kiến của ENZ nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam thể hiện đam mê và năng lực để khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand. Cho đến nay, Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất được chính phủ New Zealand trao học bổng này.

Thay vì bài luận hoặc bài kiểm tra thường thấy trong các chương trình học bổng thông thường, NZSS yêu cầu ứng viên gửi một video clip ngắn thể hiện bản thân theo một cách sống động và trực quan nhất, bên cạnh bảng điểm học tập và chứng chỉ tiếng Anh. Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2023 chính thức nhận hồ sơ đến hết ngày 5/4.

Phụ huynh cần chuẩn bị tài chính bao nhiêu?

Để nộp hồ sơ dự tuyển Học bổng Chính phủ New Zealand 2023, phụ huynh và học sinh cần nắm các thông tin học bổng NZSS hỗ trợ 50% học phí năm học đầu tiên. Vì vậy phụ huynh và gia đình cần có sự trù bị về mặt tài chính cho các chi phí còn lại trong ít nhất 2 năm học ở New Zealand, bao gồm phần học phí còn lại, chi phí sinh hoạt và ăn ở (khoảng 260 triệu đồng/năm), các khoản phí khác như bảo hiểm, chương trình ngoại khóa, đồng phục,… Học phí trung bình một năm học ở trường phổ thông công lập tại New Zealand sẽ rơi vào khoảng 15.500 đến 20.000 đô New Zealand (khoảng 230-330 triệu đồng).

Học sinh đạt học bổng NZSS sẽ bắt đầu học tại New Zealand từ học kỳ 3 bắt đầu vào tuần 17/7.

Để thừa hưởng tốt nhất thành quả giáo dục trung học tại New Zealand, học sinh đạt học bổng NZSS được khuyến khích cân nhắc học trung học tại New Zealand ít nhất 2 năm. Học sinh chọn các trường ở Auckland sẽ có tỷ lệ chọi cao hơn, nên học sinh cần cân nhắc chọn trường phù hợp tại các khu vực ngoài Auckland để tăng cơ hội có học bổng.

Học phí trung bình một năm học ở trường phổ thông công lập tại New Zealand sẽ rơi vào khoảng 15.500 đến 20.000 đô New Zealand (khoảng 230-330 triệu đồng). Ảnh: NZ

Học sinh chọn 1 hoặc 2 trường trong danh sách 45 trường trao học bổng để điền vào nguyện vọng khi nộp hồ sơ (lưu ý là chỉ được chọn một trường tại vùng Auckland). Học sinh nên tham khảo thông tin các trường và mức độ cạnh tranh (tỷ lệ chọi) để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Việc chứng minh tài chính và cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn thu nhập hợp pháp là bắt buộc khi nộp xin thị thực để du học tại New Zealand.

Yêu cầu học sinh có trình độ tiếng Anh: IELTS ≥ 5.5 (hoặc PTE Academic 36/ TOEFL iBT 46/ Duolingo 85, hoặc các chứng chỉ thể hiện trình độ tiếng Anh tương đương khác). Hoặc Tiếng Anh cho học sinh hệ Cambridge: chương trình IGCSE - môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm C, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 160. Nếu học sinh muốn chứng minh trình độ tiếng Anh bằng một chứng chỉ khác ngoài các chứng chỉ/ điểm kể trên, vui lòng đính kèm thêm bằng chứng về việc quy đổi điểm tương đương với IELTS từ một nguồn đáng tin cậy.