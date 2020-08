"Muôn kiếp nhân sinh" lập kỷ lục 180.000 bản phát hành sau 2 tháng, lên sóng Voiz FM

Bản Audio book này được First News thực hiện trong 3 tháng và là phiên bản được phát hành có sự đồng ý của GS John Vu – Nguyên Phong. Sách nói "Muôn kiếp nhân sinh" được MC Đông Quân - biên tập viên nổi tiếng với chương trình Quà tặng âm nhạc, Làn Sóng Xanh trên kênh FM 99.9 MHz - diễn đọc.



Sau hơn 2 tháng phát hành, cuốn sách đạt kỷ lục 180.000 bản trong mùa dịch.

Khác với những cuốn sách khác, để thực hiện Audio Book "Muôn kiếp nhân sinh" của GS. John Vu – Nguyên Phong, First News đã tiến hành đọc thử với nhiều giọng đọc có kinh nghiệm ở Việt Nam và cả ở nước ngoài. Sau cùng MC Đông Quân đã vượt qua trên 20 ứng viên và được chọn đọc tác phẩm nổi tiếng này.

MC Đông Quân sau khi hoàn tất thu âm tác phẩm đã chia sẻ: "Tôi đọc "Muôn kiếp nhân sinh" ngay sau khi cuốn sách vừa phát hành và lập tức bị hút rất mạnh vào những trang sách và câu chuyện kỳ lạ đầy ám ảnh. Tôi cảm giác như được du hành vào một thế giới tri thức khác thường, cùng những trải nghiệm chưa từng có. Trong khi đọc, tôi cũng được học những bài học rất ý nghĩa mà trước đây tôi cứ ngỡ rằng tôi đã biết về nhân quả và luân hồi. Tôi đã tìm thấy được chân giá trị, ý nghĩa cuộc sống, tình yêu thương qua quy luật nhân quả của những kiếp sống kỳ bí đến kinh ngạc từ Atlantic xa xưa đến Ai Cập cổ đại và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

MC, biên tập viên âm nhạc Đông Quân (thứ hai, phải sang) sẽ đọc Muôn kiếp nhân sinh trên ứng dụng Voiz FM.

Anh tin tưởng nói thêm: "Tôi tin rằng với sự lan truyền của tác phẩm ý nghĩa này, điều nhân nghĩa và cái thiện ở Việt Nam sẽ lan tỏa – sự vô cảm và cái ác sẽ bị đẩy lùi, sự chân thật sẽ lên ngôi và sự giả dối ắt sẽ dần biến mất. Tôi nghĩ tinh thần này cần được lan tỏa mãnh liệt đến mọi người ở Việt Nam và kiều bào trên toàn thế giới.



Đó chính là động lực giúp tôi hoàn tất Audio book "Muôn kiếp nhân sinh" hết sức thành tâm, kỹ lưỡng, toàn tâm toàn ý với cuốn sách thức tỉnh đặc biệt này như một cánh bướm rung động mong manh cùng góp sức với mọi người để có thể tạo nên một trận cuồng phong thức tỉnh mãnh liệt như ý nguyện, mong chờ của nhà kinh doanh tài chính Thomas và GS John Vu – Nguyên Phong".

Audio book "Muôn kiếp nhân sinh" là nỗ lực của First News và Voiz FM trong việc đưa các tác phẩm của GS John Vu – Nguyên Phong tiếp cận đông đảo nhiều bạn đọc hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh diễn ra phức tạp.



Để nghe tác phẩm Audio book "Muôn kiếp nhân sinh", bạn đọc chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh bất kể hệ điều hành IOS hay Android đều có thể tải ứng dụng và mua bản quyền nghe tác phẩm này vô thời hạn với giá 98.000 đồng. Ngoài ra, bạn đọc có thể mua gói VIP để nghe toàn bộ kho sách nói (của First News và các NXB nổi tiếng khác) trên Voiz FM, bao gồm cả "Muôn kiếp nhân sinh", trong vòng 3 tháng với giá 199.000 đồng hoặc 1 năm với giá 599.000 đồng.

First News và Wewe ký hợp tác chiến lược phát hành thư viện sách nói có bản quyền trên Voiz FM.

Theo ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News – Trí Việt, việc phát hành audio book một tác phẩm quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng như "Muôn kiếp nhân sinh" là một bước đi quan trọng của First News và Voiz FM.



Đây là nỗ lực của First News và Voiz FM trong việc đưa các tác phẩm của GS. John Vu – Nguyên Phong tiếp cận đông đảo nhiều bạn đọc hơn nữa, đặc biệt trong thời đại số hóa. Voiz FM có đội ngũ năng động, am hiểu công nghệ, là đơn vị uy tín mà First News tin tưởng để phát hành 1.000 đầu sách nói có giá trị và bán chạy nhất.

Hướng dẫn khách mời tải app đọc bản audio.

Ngoài "Muôn kiếp nhân sinh", trọn bộ audio book các tác phẩm nổi tiếng của GS. John Vu – Nguyên Phong phóng tác như "Hành trình về Phương Đông", "Dấu chân trên cát", "Bên rặng Tuyết sơn"… cũng đã được đưa lên Voiz FM cùng với Thư viện Audio book các sách của First News.

Hiện nay, có khá nhiều bản audio books vi phạm bản quyền của tác phẩm này (cũng như nhiều cuốn sách khác của First News) trên Youtube và mạng xã hội với chất lượng kém và nhiều sai sót, nên First News đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý các vụ vi phạm bản quyền kéo dài trên không gian mạng này.

Dự kiến Voiz FM sẽ tặng hơn 2 triệu tài khoản nghe sách miễn phí cho người khiếm thị ở Việt Nam, cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh" cũng được ông Nguyễn Văn Phước – nhà sáng lập First News – Trí Việt công bố sẽ ra mắt phần tiếp theo trong tương lai.