Có gì thú vị trong cuốn sách khiến giám đốc điều hành Facebook, tỷ phú Richard Brandson khen ngợi?

Adam Grant được công nhận là giáo sư hàng đầu trong bốn năm liền của Đại học Wharton, một trong những nhà tư tưởng quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn nhất theo tạp chí HR, và nằm trong danh sách 40 giáo sư kinh doanh dưới 40 tuổi tài giỏi nhất thế giới.

Cuốn sách đầu tay của Adam Grant, Give and Take, là tác phẩm bán chạy nhất theo đánh giá của New York Times, đã được dịch sang hơn 27 ngôn ngữ. Đồng thời, Give and Take cũng góp mặt trong danh sách những cuốn sách hay nhất năm 2013 của Amazon, Financial Times và Wall Street Journal; Give and Take được Oprah xem là một trong những cuốn sách hấp dẫn nhất và là một trong những ý tưởng làm sắc nét ngành quản trị, theo Harvard Business Review.

Adam Grant cũng từng diễn thuyết và tư vấn cho nhiều khách hàng, trong đó có Google, Goldman Sachs, Disney Pixar, Liên Hợp Quốc,… Ông có bằng tiến sĩ của Đại học Michigan và bằng cử nhân của Đại học Harvard.