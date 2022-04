MV mới của Sơn Tùng - MTP có gì mà bị phản ứng dữ dội?

MV ca nhạc mang tên "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP vừa phát hành đã gặp làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận do nội dung có những vấn đề về tâm lý, phản ánh sự tiêu cực, bế tắc, với quá nhiều ngôn từ hình ảnh phản cảm.

Cảnh thể hiện sự đập phá ngổ ngáo của nhân vật trong MV của SƠN TÙNG M-TP. Nguồn: SƠN TÙNG M-TP Official.

Tối 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã tung ra MV ca khúc mang tên "There's no one at all". Hiện video này đã đạt hơn 4 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube cùng hơn 100.000 lượt bình luận.

Theo chia sẻ của Sơn Tùng M-TP, ý tưởng làm MV nảy ra trong quá trình nam ca sĩ này thu âm. Anh nghĩ về câu chuyện một đứa bé không gia đình nhưng luôn mang niềm tin một ngày nào đó sẽ được trở về vòng tay của mẹ.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến, đặc biệt từ các phụ huynh, cho rằng nội dung của MV này khá tiêu cực, phản ánh một tâm lý bất ổn của giới trẻ, sự cùng quẫn và những mảng tối của xã hội. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu người, đặc biệt là những người trẻ. vốn hâm mộ ca sĩ này.

Cảnh thể hiện sự cùng quẫn của giới trẻ trong MV của SƠN TÙNG M-TP. Nguồn: SƠN TÙNG M-TP Official.

Đặc biệt, cảnh cuối cùng của MV đã thể hiện cách nhân vật chọn lối thoát bằng cách...nhảy lầu. Đây là một trong những phân cảnh gây ra sự phản ứng mạnh mẽ nhất của đông đảo người xem. Hàng loạt lời chỉ trích hướng đến Sơn Tùng M-TP, khi cho rằng MV đã chọn truyền tải thông điệp tiêu cực tới cho người xem, trong bối cảnh vừa xảy ra liên tiếp các trường hợp trẻ em tự sát bằng cách nhảy lầu.

Cảnh gây phản ứng nhất trong MV của SƠN TÙNG M-TP (Cảnh đã được che mờ). Nguồn: SƠN TÙNG M-TP Official.