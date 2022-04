MV mới ra mắt của Sơn Tùng bị phản đối dữ dội trên mạng xã hội

Tối qua (28/4), ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành MV cho ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp - "There's no one at all". Theo thông tin được đưa ra, sản phẩm này được đầu tư kỹ lưỡng với sự góp mặt của những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu quốc tế, trong đó không thể không kể đến Chris Gehringer.

Đúng như tên gọi, MV "There's no one at all" kể về nỗi cô đơn của một chàng trai trẻ. Thiếu vắng tình yêu thương và không có người bên cạnh, cậu dần trở nên quậy phá, ngỗ ngược và trong cảnh quay cuối cùng, chàng trai ấy lên lầu cao tìm tới cái chết.

Chỉ sau một vài tiếng MV được tung ra, hàng loạt ý kiến phản đối đã xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh cho biết, họ không muốn con họ xem được MV đầy rẫy những thông điệp tiêu cực, đặc biệt trong giai đoạn hàng loạt vụ tự tử ở lứa tuổi vị thành niên diễn ra liên tiếp.

Facebooker Đỗ Ngọc Thủy viết: "Là mẹ của một đứa con đang ở tuổi teen, mình hàng ngày tiếp xúc với các bạn trẻ, trong đó, có nhiều bạn rất dễ tổn thương. Ở thời điểm nhạy cảm này, mình không ủng hộ MV này chút nào. Trách nhiệm với xã hội là thứ mà nghệ sĩ cần phải học khi hành nghề".

Trong khi đó, Facebooker Tùng Minh cho rằng: "Chính những thông điệp tiêu cực như thế này đã ảnh hưởng không ít tới giới trẻ hiện nay, khi họ cho rằng, tự tử đôi khi cũng là một giải pháp. Trong khi, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đón chờ khi con người ta mở lòng và vượt qua được những giai đoạn khó khăn".

Cảnh nhân vật nam chính tự tử ở cuối MV. (Ảnh: Chụp từ màn hình)

Không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi về việc "tạo hiệu ứng" bất chấp ranh giới của nghệ sĩ trẻ: "Sau nhiều vụ tự tử cũng như những câu chuyện về sự cô đơn, loay hoay của lứa tuổi U18 diễn ra thời gian gần đây, có thể Sơn Tùng cũng muốn sản phẩm âm nhạc của anh ta phản ánh vấn đề đó. Tuy vậy, nội dung MV lại trở thành một món ăn tinh thần độc hại cho chính những người ủng hộ Sơn Tùng" - Facebook H.N khẳng định.

Hàng loạt cư dân mạng đề nghị gỡ MV của Sơn Tùngn khỏi các kênh trên internet. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ bài viết phản đối MV này cùng thông điệp ngắn gọn: "Cần phải bảo vệ trẻ em!".

PV Dân Việt đã liên hệ với đại diện của Sơn Tùng, tuy vậy hiện tại ekip chưa nghe máy. Thông thường, nam ca sĩ cũng chọn giải pháp im lặng trước các lùm xùm diễn ra trước đó.

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bắt đầu nổi tiếng khi phát hành hai đĩa đơn "Cơn mưa ngang qua" và "Em của ngày hôm qua", đạt thành công vang dội và tạo nên những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp. Sơn Tùng được coi là nam ca sĩ trẻ có ảnh hưởng lớn nhất tại V-pop với nhiều giải thưởng trong sự nghiệp như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube...