Mỹ: “Biển” người giả trang Ông già Noel tràn ngập New York chào đón Lễ hội SantaCon trở lại

Hàng nghìn người mặc trang phục Santa Claus (Ông già Noel) đổ xuống đường phố New York trong 2 ngày 11-12/12 chào đón sự kiện Lễ hội SantaCon 2021 trở lại. (Ảnh: Richard Harbus/DM)

Lễ hội SantaCon tạo thêm điểm nhấn gắn kết gia đình dịp Giáng sinh

SantaCon là Lễ hội Santa Claus (Ông già Noel) diễn ra hàng năm sau khi được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ năm 1994 rồi ngày càng được nhân rộng trên thế giới.

Theo "nghĩa đen" SantaCon là cuộc diễu hành đón Giáng sinh, quy tụ vô số người mặc trang phục Santa Claus (Ông già Noel, còn được gọi là Father Christmas…) hoặc các nhân vật Giáng sinh khác. Họ cùng nhau vui vẻ, nhảy nhót và cũng không tránh được những cảnh quá đà như mặc thiếu vải, "nhậu tràn cung mây" gây lộn xộn…

Mặc dù sự kiện có nguồn gốc "hoang dã", nhưng SantaCon đã trở thành một lễ hội thân thiện gắn kết mọi người trong gia đình dịp Giáng sinh, nên được nồng nhiệt chào đón ở nhiều nơi. (Ảnh: AP)

Danh hiệu Big Apple (Trái Táo Lớn) xuất hiện lần đầu gắn với trò đua ngựa, sau đó là với nhạc Jazz và cuối cùng trở thành hình ảnh đại diện cho chiến dịch quảng bá du lịch của thành phố New York (NYC) - nơi trồng táo lớn thứ nhì của nước Mỹ, chỉ sau bang Washington.

Một nhóm "chân dài sexy" tạo dáng Công chúa Tuyết trên đường phố New York hôm 11/12. (Ảnh: Richard Harbus/DM)

Lễ hội SantaCon 2021 diễn ra cuối tuần qua, bắt đầu hôm 11/12 từ khu vực Broadway bao gồm hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp ở quận trung tâm Manhattan, thu hút hàng nghìn người trong trang phục đỏ rực của Santa Claus (Ông già Noel) cuồng nhiệt tham gia.



Hàng nghìn Santa Claus lan truyền dòng chảy Lễ hội SantaCon khắp New York

"Biển" người phấn khích đổ xuống đường phố New York rồi tràn vào các quán bar, đại đa số không đeo khẩu trang. Những ai không thích vào vai Santa Claus (Ông già Noel) thì cải trang thành tuần lộc, Grinch (nhân vật hư cấu được mệnh danh là "gã xanh lè cáu kỉnh", "kẻ đánh cắp Giáng sinh") hoặc các nhân vật khác cũng theo chủ đề Giáng sinh.

Một nhóm thanh niên tạo dáng tuần lộc kéo xe. (Ảnh: AP)

Lễ hội SantaCon diễn ra vào thời điểm tuyệt nhất trong năm, nhưng giữa bối cảnh dư luận đang gia tăng lo ngại các cuộc tụ họp đông người có thể như "chất phát tán siêu cấp" cho biến chủng Omicron, hiện đã được phát hiện tại một nửa số bang của nước Mỹ, bao gồm cả New York.

Tính tới ngày 10/12 New York ghi nhận 20 ca (13 ca trong thành phố) trên tổng số ít nhất 43 ca lây nhiễm biến chủng Omicron trên toàn nước Mỹ. New York cũng có thêm 11.000 trường hợp mới mắc Covid-19 với 80 ca tử vong trong ngày 11/12.

Hàng trăm người mặc trang phục Santa Claus, cùng uống Eggnog (loại cocktail trứng sữa) tại Midtown (trung tâm quận Manhattan nơi có một số tòa nhà nổi bật nhất New York và các điểm du lịch nổi tiếng như Broadway, Times Square). (Ảnh: Erik Pendzich/Rex)

Các cơ quan chức năng New York đã tăng cường biện pháp quản lý để ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực xảy ra dịp Lễ hội SantaCon như: Cơ quan Giao thông đô thị (MTA) cấm mang theo đồ uống có cồn trên các phương tiện giao thông công cộng; cảnh sát tăng cường giữ trật tự trên đường phố, kịp thời xử lý "sự cố" xảy ra tại các quán bar...

Dịp Lễ hội SantaCon 2021 này, Cảnh sát New York đã "trấn an" những Santa Claus (Ông già Noel) quá ồn ào, "tháo ngòi nổ" vài nguy cơ "cuộc chiến" rượu bia... (Ảnh: Richard Harbus/DM)

Trước đó nhóm Facebook của SantaCon NYC tổ chức sự kiện này đã nhắc nhở các thành viên tránh mọi tình huống lộn xộn và "nói không" với tình trạng bạo lực do say xỉn gây ra… Làm vậy cũng là để góp phần cho các sự kiện tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Theo chỉ thị của Thị trưởng New York - ông Bill de Blasio - thành phố New York cũng sẽ duy trì môi trường "không khẩu trang" trong Lễ hội đêm Giao thừa 2021 - chào đón Năm Mới 2022.