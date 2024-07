Tổng thống Nga Putin. Ảnh Sputnik

"Sự kiện được giới truyền thông và các quan sát viên tập trung chú ý là hội nghị thượng đỉnh G7 và Ukraine, chứ không phải là một sự kiện quan trọng khác diễn ra ở Nga cũng đúng vào tuần đó, khi Ngoại trưởng các nước BRICS gặp gỡ đồng nghiệp từ gần hai chục quốc gia thuộc Nam bán cầu. Cuộc họp này cho thấy chính sách của Mỹ đang ngày càng bị nhiều nước phản đối", ông nói.



Theo Gallagher, các cuộc họp của BRICS tỏ ra có lợi hơn so với các hội nghị cấp cao và diễn đàn phương Tây do chúng ưu tiên giải quyết các vấn đề của các quốc gia ở Nam bán cầu, tổ chức này đang thúc đẩy các hệ thống an ninh, quản lý và tài chính mới công bằng hơn so với các đối tác phương Tây, nhà báo cho biết thêm.



Như nhà quan sát lưu ý, đề xuất giảm tình trạng đô la hóa trong BRICS gây ra nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng cho vị thế của Mỹ. Cụ thể theo kết quả hội nghị tháng 6, các nước BRICS ủng hộ việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền quốc gia trong trao đổi thương mại. Nhà báo Gallagher lưu ý rằng Trung Quốc đã dẫn đầu quá trình phi đô la hóa trong BRICS bằng cách chuyển sang thanh toán bằng đồng nhân dân tệ với Nga.

"Trước khi quá muộn, Mỹ phải xem xét lại việc họ khăng khăng trung thành với ý tưởng về vai trò lãnh đạo toàn cầu, tự động áp đặt các biện pháp trừng phạt và lập trường đạo đức giả kiên quan đến "trật tự dựa trên quy tắc". Cần biểu lộ sự kiềm chế trong bối cảnh các nước lớn nhất trên hành tinh đang đoàn kết lại để thay thế đồng đô la", ông thúc giục.



Vào ngày 1/1, Nga đã tiếp nhận nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của BRICS cho đến năm sau, bắt đầu bằng việc kết nạp các thành viên mới vào tổ chức - Ai Cập, Ethiopia, Iran, UAE và Ả Rập Saudi. Nhiệm kỳ chủ tịch của Moscow được tổ chức theo phương châm tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh bình đẳng trên toàn cầu. Nga tổ chức hơn 200 sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội trong nhiệm kỳ này.



Hội nghị mở rộng của diễn ra vào ngày 10-11/6 tại Nizhny Novgorod. Tham dự sự kiện này không chỉ có các thành viên của tổ chức mà còn có các bộ trưởng từ nhiều quốc gia khác ở Nam bán cầu. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về các vấn đề trật tự thế giới đa cực và việc thành lập nhóm "các nước đối tác" của BRICS.

Diễn đàn nghị viện BRICS sẽ được tổ chức tại St. Petersburg vào ngày 11-12/7, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu tại đây.