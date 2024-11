Mỹ nhân ngây thơ nhất phim 'Sex and the city' bất ngờ với bộ ảnh 'siêu nóng' ở tuổi 60, tiết lộ chế độ ăn

Mới đây, mỹ nhân ngây thơ nhất "Sex and the City" là nữ diễn viên Kristin Davis đã xuất hiện trong bộ sách ảnh thời trang của Rouge. Kristin Davis xuất hiện trên bộ sách ảnh và diện trang phục nằm trong bộ sưu tập của Mark Gong với mục đích tôn vinh nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên đảm nhận ở series phim đình đám "Sex and the City".