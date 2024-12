Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành bé trai hơn 1 tháng tuổi gây phẫn nộ ở Hà Nội

Ngày 26/12, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi.



Theo Công an quận Cầu Giấy, qua quá trình điều tra, cơ quan công an có đủ căn cứ để kết luận hành vi của bảo mẫu Nguyễn Thị Lan là bạo hành, nên đã ra quyết định bắt tạm giam.

Hình ảnh nữ bảo mẫu bạo hành cháu bé gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, vụ việc bé trai hơn 1 tháng tuổi ở phường Nghĩa Đô, nhiều lần bị bảo mẫu bạo hành gây phẫn nộ dư luận.



Theo đoạn clip được camera ghi lại, cháu bé liên tục bị người phụ nữ giúp việc tác động vật lý. Có lúc người này dùng tay đấm mạnh vào người cháu bé, có lúc vứt mạnh xuống giường, lắc lư mạnh, véo tai… mặc cho tiếng cháu bé kêu khóc yếu ớt.

Nguyễn Thị Lan trước khi bị bắt, khởi tố. Ảnh: GĐCC

Trao đổi với PV Dân Việt, chị H.Y (35 tuổi, mẹ bé trai) cho biết, gia đình vô cùng sốc, đau đớn sau khi biết chuyện con trai bị bảo mẫu bạo hành một cách dã man. Sau khi trích xuất camera, gia đình chị Y đã trình báo sự việc lên Công an phường Nghĩa Đô.

Chị Y, cho hay, ngày 15/12, gia đình đã đưa con trai đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua chụp chiếu bác sĩ cho biết, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, tuy nhiên, bé trai còn nhỏ nên gia đình đưa về nhà theo dõi thêm về hội chứng sau chấn động não (theo dõi hội chứng rung lắc trẻ sơ sinh), ít ngày nữa tái khám, chụp chiếu lại.

"Sau sự việc bà Nguyễn Thị Lan (57 tuổi, nữ giúp việc) cùng người thân trong gia đình đã gọi điện, nhắn tin xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình tôi không muốn hoà giải, nhờ pháp luật vào cuộc.

Hành vi của bà Lan nhiều lần gây ra cho con tôi quá dã man. Tôi không ngờ rằng, một người phụ nữ trước mặt luôn tỏ ra yêu trẻ con, ân cần, thân thiện, tình cảm nhưng sau lưng mình lại có thể làm ra những điều tàn nhẫn với một đứa trẻ mới sinh như vậy", chị Y phẫn uất.