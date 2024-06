Mỹ nói chỉ an toàn nếu Châu Á an toàn, tướng Trung Quốc cảnh báo chớ "mời sói vào nhà" Mỹ nói chỉ an toàn nếu Châu Á an toàn, tướng Trung Quốc cảnh báo chớ "mời sói vào nhà"

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên của Washington, đồng thời cho biết Mỹ được an toàn "chỉ khi châu Á được an toàn".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters. Bộ trưởng Lloyd Austin đưa ra nhận xét này tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1/6, một ngày sau khi ông gặp người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân. "Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á được an toàn và đó là lý do tại sao Mỹ từ lâu đã duy trì sự hiện diện ở khu vực này", ông Austin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh an ninh quan trọng. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc Washington tập trung vào việc giúp đỡ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga và hỗ trợ cho cuộc chiến của Israel ở Gaza, trong khi cố gắng đảm bảo rằng xung đột không lan rộng, đã làm mất đi sự chú ý khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Austin nói: "Cho dù xảy ra những cuộc đụng độ lịch sử ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là nơi hoạt động ưu tiên của chúng tôi". Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là với Philippines, khi nước này tìm cách chống lại sức mạnh và ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Khi tăng cường quan hệ quốc phòng, nước này cũng tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung và thường xuyên triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu ở eo biển Đài Loan và Biển Đông – khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc tức giận. Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh trong khu vực. "Và… giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại chứ không phải ép buộc hay xung đột. Và chắc chắn không thông qua cái gọi là trừng phạt," Austin nói. Bài phát biểu nhắm vào các hành động của Bắc Kinh trong khu vực, bao gồm cả Biển Đông, mà không nêu tên Trung Quốc trong phần lớn. Đáp lại, Trung tướng Trung Quốc Jing Jianfeng cho biết chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm mục đích "tạo ra sự chia rẽ, kích động đối đầu và làm suy yếu sự ổn định". "Nó chỉ phục vụ lợi ích địa chính trị ích kỷ của Mỹ và đi ngược lại xu hướng lịch sử cũng như nguyện vọng chung của các nước trong khu vực về hòa bình, phát triển và hợp tác đôi bên cùng có lợi", ông Jing, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tham mưu Liên quân Trung ương Trung Quốc, cho biết. Trong cuộc gặp hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã cảnh báo người đồng cấp Austin rằng Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề của Trung Quốc với Đài Loan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Wu Qian nói với các phóng viên. Trung Quốc tuyên bố luôn kiên định với chính sách Một Trung Quốc. Một số quan chức Mỹ cho rằng Bắc Kinh đã trở nên táo bạo hơn trong những năm gần đây, gần đây đã phát động những gì họ mô tả là các cuộc tập trận "trừng phạt" quanh Đài Loan, gửi máy bay chiến đấu được trang bị vũ khí hạng nặng và tiến hành các cuộc tấn công giả sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức lãnh đạo Đài Loan. Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr hôm thứ Sáu đã tố cáo các hành động cưỡng bức và gây hấn ở Biển Đông. Bộ trưởng Mỹ Austin cho biết hành vi quấy rối mà Philippines phải đối mặt là nguy hiểm và nhắc lại rằng hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ với Manila là hiệp ước sắt đá. Ông cho biết mục đích là để căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila không vượt khỏi tầm kiểm soát. Austin nói: "Mỹ sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cùng với những người bạn của chúng tôi trong khu vực mà chúng tôi chia sẻ và quan tâm rất nhiều". Jing, tướng Trung Quốc, cho biết những liên minh này góp phần gây bất ổn trong khu vực. Ông nói: "Hàng xóm đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên, nhưng chúng ta cần giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn thay vì mời sói vào nhà và đùa với lửa". Tham khảo thêm Quan chức Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng "bôi nhọ" và gây áp lực với Trung Quốc

