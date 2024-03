Năm 2024, các trường Công an có xét học bạ không?

Trường Công an có xét học bạ, kết quả đánh giá năng lực không?

Năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới cho các trường Công an nhân dân với 2.150 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023.

Chỉ tiêu cho Học viện An ninh nhân dân là 510 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân 530 chỉ tiêu; Học viện Chính trị Công an nhân dân 100 chỉ tiêu; Trường Đại học An ninh Nhân dân 260 chỉ tiêu; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 420 chỉ tiêu; Trường Đại học PCCC tuyển sinh 140 chỉ tiêu; Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân 140 chỉ tiêu; Học viện Quốc tế 50 chỉ tiêu.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2024 diễn ra ở Hà Nội cuối tuần qua, Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm 2024 Bộ Công an giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh. Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an; phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển là 40% tổng điểm 3 môn tổ hợp thi THPT + 60% điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tiết mục văn nghệ và biểu diễn mô-tô phân khối lớn chào mừng khai giảng năm học 2023 - 2024 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: HVCSND



Thiếu tá Triệu Thành Đạt cho biết, với phương thức số 2, thí sinh cần đạt điều kiện học bạ là học lực giỏi ba năm THPT, đồng thời trung bình chung ngoại ngữ đạt từ 8,5 điểm trở lên. Chứng chỉ tiếng Anh đạt IELTS 7.5 trở lên.

Điều kiện về học lực quy định thí sinh phải đạt mức khá, hạnh kiểm khá, điểm các môn thi trong tổ hợp phải đạt từ 7.0 điểm trở lên theo kết luận học bạ.

Như vậy, các trường Công an không xét riêng học bạ, và cũng không xét kết quả đánh giá năng lực.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt lưu ý, ở vòng sơ tuyển, điều kiện sơ tuyển các trường Công an giống nhau, các thí sinh tham gia dự tuyển phải đạt điều kiện sơ tuyển, phải đạt loại 1, loại 2 theo quy định của Bộ Công an…

Năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá riêng để tuyển sinh vào nhóm các trường Công an nhân dân. Thiếu tá Triệu Thành Đạt cho biết, kỳ thi sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khoảng 10 ngày. Ngày chính thức sẽ được thông báo tới thí sinh, phụ huynh khi hướng dẫn tuyển sinh năm 2024 chính thức được Bộ Công an ban hành.

Năm 2024, Bộ Công an đã có Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân, tiêu chuẩn đối với công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào Công an nhân dân… Theo đó, các công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào Công an nhân dân và hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân, khi được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp, được công nhận đủ điều kiện sức khỏe khi đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây.

Sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai): Đây là tiêu chí quan trọng để đảm bảo rằng các công dân tham gia lành mạnh và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong Công an nhân dân.

Chiều cao: Nam: Từ 1m64 đến 1m95; Nữ: Từ 1m58 đến 1m80.

Trường hợp cụ thể có thể được giảm tiêu chuẩn về chiều cao theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Thông tư này, xem tại đây.

Về thị lực, không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 18/10 trở lên.

Nếu mắt bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị): Mỗi mắt không quá 3 đi-ốp.

Nếu mắt bị loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 1 đi-ốp.

Kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 9/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên.

Công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào Công an nhân dân và hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân… đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định: Không nghiện các chất ma túy, tiền chất (được quy định tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ).

Màu và dạng tóc bình thường; không bị rối loạn sắc tố da, trừ trường hợp sạm da khu trú vùng má (rám má); không có lỗ bấm ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức. Đối với nam, không có lỗ bấm ở tai hoặc có lỗ bấm ở tai nhưng đã liền thành sẹo; đối với nữ, không có từ 2 lỗ bấm trở lên trên 1 tai hoặc chỉ có 1 lỗ bấm ở tai, các lỗ bấm khác ở tai đã liền thành sẹo.

Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân; không có các vết trổ, vết xăm, kể cả phun xăm trên da, trừ trường hợp xăm lông mày, xăm môi thẩm mỹ đối với nữ.

Không tuyển đối với các trường hợp trên cơ thể có các vết trổ, vết xăm, kể cả phun xăm trên da có nội dung phản cảm, chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ, từ 1/2 cánh tay trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống; hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên…