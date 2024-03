Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đẩy mạnh "du học tại chỗ", sinh viên cần có IELTS 6.5

Đẩy mạnh chương trình liên kết tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ về kế hoạch tuyển sinh trong năm tới cũng như lộ trình phát triển, PGS.TS Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết: "Mới đây, trường đã ký hợp tác với Đại học Andrews, Mỹ trong đào tạo hương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (Bachelor of Business Administration, Major in International Business). Đây là cơ hội cho thí sinh yêu thích chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có thể "du học tại chỗ" đồng thời góp phần nâng cao uy tín, quảng bá chất lượng giáo dục, đào tạo của cả hai trường và thúc đẩy hội nhập toàn cầu cho Việt Nam.

Sinh viên cần có IELTS 6.5 trở lên hoặc trình độ ngoại ngữ tương đương. Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tiến hành phỏng vấn, đánh giá năng lực của thí sinh và tư vấn để xác định đây có phải là chương trình phù hợp với các bạn hay không".

Thí sinh quan tâm các chương trình liên kết tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: PTT

Theo chia sẻ, chương trình gồm 124 tín chỉ, trong đó Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chịu trách nhiệm đào tạo 64 tín chỉ, Đại học Andrews chịu trách nhiệm đào tạo 60 tín chỉ. Chương trình sẽ thực hiện đào tạo toàn phần tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và có 1 tuần Field Trip tại Đại học Andrews. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp đào tạo tại Đại học Andrews từ năm học thứ ba, với mức hỗ trợ học phí tối đa lên đến 50%.

PGS.TS Lê Trung Thành cho biết: "Nếu như trước đây, chúng tôi chủ yếu hợp tác với các trường đại học đến từ Vương quốc Anh thì đây là một trong những chương trình đầu tiên chúng tôi mở rộng hợp tác với trường đại học của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, rất phát triển về khoa học công nghệ và đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Do vậy, sự hợp tác này sẽ đem lại các cơ hội rất tốt cho sinh viên trong quá trình tiếp cận chương trình đào tạo của trường đại học Hoa Kỳ".

Được biết, Đại học Andrews (AU) được thành lập vào năm 1874 tại Michigan, là một trong những đại học lớn, lâu đời ở khu vực Trung Bắc Hoa Kỳ, được phân loại Đại học quốc gia - National University lâu đời nhất (150 năm). Trường được kiểm định bởi Ủy ban kiểm định Đại học và Sau Đại học Vùng Trung Bắc Hoa Kỳ (The Higher Learning Commission North Central Association of Colleges and Schools - HLCNCA) trực thuộc Hội đồng kiểm định đào tạo bậc đại học (CHEA) - Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

Đại học Andrews được Thời báo Hoa Kỳ (U.S News) đánh giá là một trong những trường tư thục tốt nhất Hoa Kỳ. Ngoài ra, Đại học Andrews cũng được hiện diện trên tạp chí Forbes thuộc danh sách trường đại học tư thục tốt nhất Hoa Kỳ, danh sách trường đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu tốt nhất Hoa Kỳ và danh sách trường đại học tốt nhất khu vực Trung Bắc Hoa Kỳ".

Trước đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thông báo tuyển sinh tổng chỉ tiêu năm 2024 là 850 cho 6 ngành Quản trị Kinh doanh; Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Kinh doanh và Quản trị Sự kiện; Kinh doanh và Marketing; Digital Marketing; Ngân hàng và Tài chính.

Phương thức xét tuyển là xét tuyển kết hợp và phỏng vấn bao gồm Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả học tập THPT; Chứng chỉ tiếng Anh và Bài đánh giá năng lực trong nước hoặc quốc tế/Thư mời nhập học đại học quốc tế. Thí sinh cần có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5); TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL ITP từ 550 trở lên; hoặc tương đương;

Với phương thức thi tuyển, thí sinh sẽ làm bài thi Kiến thức tổng hợp bao gồm các nội dung: Toán, Logic và Tiếng Việt.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Theo công bố của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2023, xét thang điểm 30, ngành Thương mại điện tử lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,65 điểm. Nhiều ngành khác cũng lấy điểm chuẩn trên 27 là Marketing, Quan hệ công chúng, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán... Những ngành còn lại đều trên 26, thấp nhất là Quản lý công và Chính sách 26,1.

Xét ở thang 40 (tiếng Anh hoặc Toán nhân hệ số 2), điểm chuẩn dao động 35,65-37,1. Ngành Truyền thông Marketing (hệ POHE) cao nhất, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Quản trị thị trường (cùng hệ POHE) lấy thấp nhất.