Nam A Bank tiên phong hoàn thành báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS)

Ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch, Nam A Bank vừa được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng giải thưởng như: Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh và Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu do Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2024 trao tặng; Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024 và Nơi làm việc có chế độ chăm sóc nhân viên tốt nhất 2024 do HR Asia trao tặng; Điểm giao dịch số tự động ONEBANK nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2024 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng; Hệ sinh thái Sáng tạo nhất Việt Nam 2024 và Ứng dụng Open Banking sáng tạo nhất Việt Nam 2024 Do Asian Banking & Finance Magazine bình chọn…