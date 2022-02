Nắm bí mật Từ Hi Thái hậu có thai dù là goá phụ, danh y xài chiêu "độc" gì để thoát khỏi truy sát?

Từ Hi Thái hậu mắc bệnh lạ

Năm 1861, Hàm Phong đế băng hà khi đang nghỉ dưỡng tại sơn trang Thừa Đức tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Khi đó Từ Hi Thái hậu mới 26 tuổi đã trở thành góa phụ, sau đó Đại Thanh liền có một hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính và thống trị triều đình trong suốt 47 năm.

Cũng trong những năm tháng đó, nhiều tin đồn xấu về Từ Hi lan truyền khắp nơi, một trong số đó là việc thái hậu là người đam mê trụy lạc, thậm chí bà còn tuyển rất nhiều "tú nam" tới phục vụ mình. Về chuyện riêng tư bà tìm mọi cách che đậy, nhưng có một lần vì sự trụy lạc của mình, Từ Hi đã gây ra một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Năm Quang Tự 6 tuổi, Từ Hi thái hậu đột nhiên mắc 1 căn bệnh lạ. (Ảnh: Baidu)

Câu chuyện liên quan đến việc Từ Hi có thai ở tuổi 46 được ghi chép trong cuốn dã sử "Văn Trần Ngẫu ký". Đây là một bộ sách do dã sử nhân gian triều Thanh ghi chép lại.

Năm Quang Tự thứ 6, đột nhiên Từ Hi mắc bệnh, không những cơ thể mệt mỏi mà còn hay buồn ngủ không muốn làm gì cả, thi thoảng buồn nôn, đồ ăn thức uống đều không màng đến. Cho dù ngự thiện phòng tìm đủ mọi cách, nấu ra rất nhiều sơn hào hải vị khác nhau nhưng thái hậu vẫn không muốn đụng đũa, không ít đầu bếp giỏi vì chuyện này mà bị đánh đập giáo huấn.

Lúc này Từ Hi mới chột dạ, bà ta cho rằng sức khỏe của bản thân luôn rất tốt, bình thường vô cùng chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày đều chăm chỉ uống thuốc bổ thì sao có thể mắc bệnh. Hơn nữa các triệu chứng này không hẳn giống với việc mắc bệnh mà các biểu hiện giống hệt như lần bà mang thai vua Đồng Trị. Từ Hi tự hỏi liệu bản thân có phải đã sơ suất tới độ mang thai?

Từ Hi Thái hậu đã làm gì với các thái y tới chẩn trị?

Đương nhiên Từ Hi không thể khẳng định chính xác việc bản thân mắc bệnh hay mang thai, thế nên bà vội vã truyền ngự y đến chẩn đoán cho mình. Vị thái y đầu tiên sau khi bắt mạch cho thái hậu phát hiện bà mang thai. Đường đường là thái hậu Đại Thanh, hoàng đế mất đã được hơn 20 năm giờ lại mang thai, đây quả thật là một chuyện kinh thiên động địa.

3 vị thái y đều phát hiện ra bí mật động trời của Từ Hi nhưng chỉ có 1 người may mắn thoát nạn. (Ảnh: Baidu)

Ông ta ấp a ấp úng không dám nói sự thật với Từ Hi. Trong lúc sợ hãi đã buột miệng nói bà bị bệnh do thường xuyên nóng giận, ông ta kê cho thái hậu vài đơn thuốc điều dưỡng. Kết quả, bệnh tình của thái hậu không những không chữa được tận gốc mà lại càng trở nên nghiêm trọng.

Từ Hi thái hậu lại một lần nữa truyền thái y, vị thái y này sau khi bắt mạch trực tiếp chúc mừng thái hậu có hỷ sự. Nghe xong tin này, sắc mặt thái hậu bỗng dưng thay đổi, bà tức giận đến tay run bần bật rồi quát : "Bổn cung làm góa phụ hơn 20 năm nay, sao có thể mang thai được?". Từ Hi e sợ bản thân vì việc này mà mất đi danh dự, bà liền hạ lệnh chém đầu tên thái y. Nhớ lại tên thái y đầu tiên chẩn đoán bệnh ấp a ấp úng chắc chắn hắn đã biết việc này bèn vu cho ông ta là lang băm và xử tội chém đầu.



Sau này qua lời giới thiệu của người hầu hạ, Từ Hi cho mời danh y nổi tiếng Tiết Phúc Thần tới chẩn bệnh cho mình. Tiết Phúc Thần không chỉ giỏi y thuật mà còn là người rất sắc sảo, ông ta biết Từ Hi là góa phụ lâu năm, hơn nữa tiên đế đã qua đời thì cái thai trong bụng bà ắt hẳn do trụy lạc mà ra. Tuy nhiên nếu trực tiếp nói ra thì kết cục của bản thân sẽ chẳng khác nào 2 vị thái y trước đó, vì thế Tiết Phúc Thần đã nghĩ ra 1 kế.

Nghĩ ngợi 1 hồi, Tiết Phúc Thần liền nói: "Thái hậu lo nghĩ việc nước, lao lực quá độ nên khí huyết không lưu thông dẫn tới tắc nghẽn trong bụng nên mới sinh ra các triệu chứng như vậy". Từ Hi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như gỡ được tảng đá đè nặng, vẻ mặt liền trở nên ôn hòa và thúc giục Tiết Phúc Thần kê đơn.

Nhờ có đơn thuốc của Tiết Phúc Thần, Từ Hi đã gỡ được "tảng đá" đè nặng trong lòng. (Ảnh: Baidu)

Theo quy định, người trong hoàng tộc không được uống thuốc mang từ ngoài vào. Tiết Phúc Thần biết rằng nếu đưa đơn thuốc của mình ra thì các thái y sẽ nhận ra ngay đây là thuốc phá thai. Vì thế Tiết Phúc Thần liền nhanh nhảu nói: "Thuốc của vi thần là bài thuốc bí truyền của gia tộc, không thể tiết lộ ra ngoài. Thái hậu xin hãy đồng ý cho thần đích thân sắc thuốc cho người để bảo toàn bí mật cho bài thuốc này."

Từ Hi thái hậu hiểu rằng chuyện xấu của mình đã bại lộ nên lập tức đồng ý làm theo lời của Tiết Phúc Thần. Sau khi uống thuốc, quả thật, vấn đề của Từ Hi đã được giải quyết trong êm thấm. Tiết Phúc Thần nhận được tin báo liền âm thầm rời đi trong đêm. Về tới quê nhà ông ta nghĩ Từ Hi thái hậu sớm muộn cũng sẽ giết mình để diệt khẩu nên đã bàn bạc cùng gia đình làm giả lễ tang cho bản thân, nói dối rằng mình đã mất.



Quả thực sau đó, Từ Hi đã sai thuộc hạ tìm đến nhà Tiết Phúc Thần để giết vị danh y bịt miệng. Thế nhưng, khi đuổi đến nhà Tiết Phúc Thần, thấy cảnh tượng cả gia đình danh y đeo khăn tang đang tổ chức đám ma cho ông nên đã rời đi. Nhờ vào tài trí của mình, Tiết Phúc Thần đã thoát khỏi may mắn thoát được đại nạn.