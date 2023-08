Christopher Anthony Lunsford được biết đến với nghệ danh Anthony, từng là một công nhân nhà máy trước khi trở thành một "hiện tượng âm nhạc" với ca khúc ăn khách mang tựa đề "Rich Men North Of Richmond". Ca khúc này đã lan tỏa thông điệp về sự thất vọng của một người lao động đối với thế giới chính trị và đã gây sốt trên nền tảng YouTube với hơn 42 triệu lượt xem.

Nam ca sĩ mới nổi từ chối 8 triệu USD "tiền tươi" nhờ một bài hát

Oliver Anthony hát ca khúc "Rich Men North Of Richmond". Clip: YouTube Christopher Anthony Lunsford.

Bài hát "Rich Men North Of Richmond" của Anthony tường thuật chân thực những cảm xúc thất vọng và không hài lòng của người lao động đối với những chính trị gia tham nhũng tại Washington. Không chỉ đạt vị trí đầu bảng xếp hạng quốc gia iTunes, ca khúc này còn leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard’s Hot 100, vượt qua "Try That In A Small Town" của Jason Aldean.

Anthony đã từ chối một hợp đồng thu âm trị giá 8 triệu USD và chia sẻ rằng, anh muốn giữ vững tinh thần độc lập, không để bản thân bị kiểm soát bởi áp lực thương mại. Qua một đoạn video chia sẻ trên YouTube, nam ca sĩ đã gửi thông điệp tới người hâm mộ, anh tâm sự mình đang mắc kẹt giữa thành công và mong muốn trung thành với tinh thần ban đầu.

Nam ca sĩ nhạc đồng quê Christopher Anthony Lunsford. Ảnh: IG.

Trong video dài 10 phút, Anthony đã chia sẻ về việc bài hát của mình trở thành một phần của cuộc tranh luận chính trị. Trong một trao đổi với Martha MacCallum trong cuộc tranh luận trên truyền hình, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã đặt câu hỏi về lý do mà "Rich Men North Of Richmond" có thể gây được thiện cảm với người Mỹ. Anthony lên tiếng rằng, ca khúc của mình không chỉ đơn thuần là về chính trị, mà còn thể hiện suy nghĩ và tâm hồn của con người. Anh cảm thấy phiền lòng khi thấy bài hát bị sử dụng mục đích chính trị và muốn nhấn mạnh rằng thông điệp của mình xoay quanh con người.

Anthony cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc giữ vững tách biệt giữa âm nhạc và chính trị. Anh chia sẻ rằng, việc truyền tải thông điệp về hệ tư tưởng chính trị trong một bài hát không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Anh lo ngại khi bài hát của mình bị lợi dụng và mất đi ý nghĩa ban đầu.

Trong tương lai, Anthony thể hiện quyết tâm tiếp tục sáng tác, sản xuất và phát hành nhạc với sứ mệnh đại diện cho con người và tâm hồn thay vì chính trị. Mặc dù không biết chính xác sẽ có bao nhiêu buổi biểu diễn và lưu diễn, anh cam kết duy trì chân thành với giọng điệu của mình.