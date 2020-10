Nấm Lý tưởng với khát vọng "bình dân hóa" nấm Đông trùng hạ thảo

Được biết đây là sản phẩm mới của Công ty TNHH Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam (Công ty), lần đầu tiên đưa vào bán ở kênh siêu thị, tiếp cận đông đảo người tiêu dùng từ thu nhập trung cho tới cao cấp.



Giải thích lý do giá bán thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng loại hiện bán trên thị trường ngoài hay kênh bán hàng online…, bà Vũ Hoài Thu, Giám đốc Công ty Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam tiết lộ bí quyết: Do sản phẩm của được nuôi trồng, sản xuất trên quy mô cực kỳ lớn, sản lượng mỗi tháng khoảng 40 vạn sản phẩm hay khoảng 20 tấn đông trùng tươi, vì thế giá thành sản xuất tính trên đầu mỗi sản phẩm giảm hẳn.

Không những vậy, theo khẳng định của bà Vũ Hoài Thu: "Quy trình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo tươi Lý tưởng còn ứng dụng các tiêu chuẩn sản xuất khắt khe của ngành dược. Chính vì thế sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt cả về các chỉ số dinh dưỡng lẫn các chỉ số an toàn thực phẩm qua các lần kiểm nghiệm".

Ngoài ra vì là đơn vị đầu tiên phân phối đông trùng hạ thảo tươi trên kênh bán hàng phổ thông như siêu thị, Công ty xác định đầu tư lâu dài cho thị trường, xây dựng nhận thức cho thị trường, lấy sản lượng bán là mục tiêu chính.

"Một trong những công dụng chính của nấm Đông trùng hạ thảo mà người dùng dễ cảm nhận nhất là giúp ăn ngon, ngủ sâu. Chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều người tiêu dùng tiếp cận được với sản phẩm và sử dụng được thường xuyên hơn như một loại nấm ăn, nấm thực phẩm thay cho khái niệm dược phẩm như số đông người tiêu dùng đang có suy nghĩ, chúng tôi muốn bình dân hóa sản phẩm này cho đại chúng", bà Thu nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu, diện tích mặt bằng sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo tươi Lý tưởng có quy mô 2.000m2, đây là một mặt bằng rất đáng kể so với phần lớn các công ty, cơ sở sản xuất khác chỉ có quy mô khoảng một vài trăm m2 hay thậm chí quy mô phòng thí nghiệm.

Dây chuyền sản xuất cũng được tự động hóa cao, nhập từ nhiều nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Đặc biệt quy trình sản xuất sử dụng hệ thống chiết rót chính xác cao, thường áp dụng cho ngành dược, nhờ đó sản phẩm có chất lượng và mẫu mã đồng đều, ổn định.

Một số hình ảnh nuôi trồng, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo tươi Lý tưởng tại cơ sở sản xuất với dây chuyền hiện đại, quy mô lớn...