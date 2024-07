Nam nhân viên của một nhà xe ở Hà Nội bị nhóm người hành hung

Ngày 6/7, mạng xã hội lan truyền thông tin ngày 5/7, tại văn phòng Nhà xe Sơn Hải (số 37 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhóm thanh niên đánh hội đồng, hành hung một nhân viên của văn phòng.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nhóm nghi phạm có khoảng 4-5 người, trong đó có 3 người cầm hung khí giống dao.

Hình ảnh nam nhân viên nhà xe bị hành hung. Ảnh: Trịnh Hoàng Anh.

Nạn nhân bị đánh, đấm liên tục bằng chân tay, chuôi dao và nhận thương tích nặng ở vùng đầu, mặt, phải khâu 16 mũi. Theo phản ánh, nhóm đối tượng còn lấy một số tài sản tại văn phòng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Yên Hòa đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Cầu Giấy điều tra theo thẩm quyền. Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đang điều tra vụ việc.