Bộ Công an thông tin diễn biến mới nhất vụ bắt ông Nguyễn Văn Yên và vụ Xuyên Việt Oil

Chiều 6/7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến lĩnh vực điện, xăng dầu và vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Theo Thiếu tướng, vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương đang được cơ quan điều tra của công an tập trung điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. "Khi có kết quả Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí", Thiếu tướng Tuyên nói.

Trả lời câu hỏi về vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), Thiếu tướng Tuyên cho biết, đến nay Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can.

Đại diện Bộ Công an cho biết, trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp và gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh và đồng bọn đã sử dụng trái phép nguồn tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường để sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hạnh đã sử dụng một phần tiền này để thiết lập các mối quan hệ và đưa hối lộ.

"Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đang tiếp tục xác minh, phong tỏa, kê biên tài sản của các đối tượng liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước", ông Tuyên cho hay.

Liên quan vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, tại cuộc họp sáng 19/6 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá ông Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về "bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình".

Ông Yên còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị công tác.

Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên.

Ông Nguyễn Văn Yên sinh năm 1966, quê huyện Mê Linh, Hà Nội, từng thời gian dài công tác trong ngành công an. Cuối năm 2006, ông là thư ký của Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bốn năm sau, ông được bổ nhiệm làm Vụ phó Công tác phía Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Từ tháng 1/2022, ông Yên làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách lớn lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.