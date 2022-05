Nguyễn Minh Hải - học sinh lớp 12D2 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) vừa qua đã xuất sắc đỗ vào 7 trường Đại học của Mỹ. Cậu bạn đã quyết định theo học ngành Finance của trường Skidmore College với học bổng 200.000 USD (~ 4.593.500.000 VNĐ).

Nguyễn Minh Hải sẽ đi du học trong thời gian tới (Ảnh nhân vật cung cấp).

Để có được kết quả như ngày hôm nay, Minh Hải vẫn luôn thầm biết ơn trước những khó khăn trong suốt 12 năm học, đặc biệt là "cú ngã" trong kỳ thi vào 10.

"Em đã trượt mất nguyện vọng 1 của mình vào trường chuyên mơ ước - THPT chuyên Nguyễn Huệ. Bước vào cấp 3 với sự tự ti và xấu hổ về bản thân, song thời gian trôi qua, có cơ hội gặp được những người bạn mới, những thầy cô giáo luôn hết mình vì học sinh đã thật sự giúp em tìm lại được sự tự tin và tích cực vốn có để phát huy hết khả năng của mình dưới mái trường THPT Phan Đình Phùng này.", cậu bạn bồi hồi nói.

Được nhiều người nhận xét là một chàng trai tràn đầy sự tích cực, sáng tạo và tự tin. Bởi vậy phương châm sống của Nguyễn Minh Hải là "mỗi khi gặp những vấn đề khó hãy nở một nụ cười thật tự tin". Đối với cậu, chỉ khi ta vui vẻ thoải mái thì ta mới có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất để cố gắng vượt qua.

Minh Hải (đứng giữa) cùng các bạn học của mình (Ảnh nhân vật cung cấp).

Ở trường đại học Skidmore College mà Minh Hải quyết định theo học có câu nói rất đặc trưng "Creative thoughts matter". Vậy nên Hải nghĩ đây sẽ là môi trường phù hợp để cậu bạn thỏa sức sáng tạo. Hải nói: "Em luôn cố gắng tìm tòi các ý tưởng khác biệt nhất "ngoài luồng" nhất để có thể tạo nên nguồn cảm hứng bất tận với không chỉ bản thân em mà còn là những người bạn làm việc cùng."

Bài luận giúp nam sinh nhìn lại bản thân

Minh Hải vô cùng hài lòng về bài luận đã giúp cậu bạn nhận thư mời nhập học của các trường ở Mỹ. Lấy ý tưởng từ chính câu chuyện đời thường của bản thân để viết nên bài luận, từ những điều rất giản đơn và tự nhiên như vậy mới chính là thứ giúp Hải trở nên khác biệt và nổi bật hơn.

Tự nhận xét về mình, Hải cho biết cậu là một người khá nóng tính và mất bình tĩnh. Điển hình sau những trận thua tennis hàng tuần với bố, cậu luôn cảm thấy khó chịu, cáu kỉnh và đôi khi còn muốn "xả giận" vào chiếc vợt của mình.

Nam sinh với vẻ ngoài điển trai (Ảnh nhân vật cung cấp).

Mọi thứ gần như thay đổi nhờ vào một lần cậu bạn có cơ hội được làm thầy giáo trong một chuyến đi từ thiện ở trường Tiểu học Bản Liền (Lào Cai). Lúc đầu khi mới đến, các bạn nhỏ ở đây khá rụt rè nên Hải và mọi người mất khá nhiều thời gian để thu hút sự tập trung chú ý. Hải tỏ ra rất niềm nở và vui sướng khi sau 6 ngày kết thúc hành trình, khi các bạn nhỏ ở đây được bố mẹ hỏi "Hôm nay con có học được gì không?" thì các bạn luôn dõng dạc trả lời "Có ạ".

Chia sẻ về chuyến đi này, Minh Hải nói rằng: "Em đã hoàn toàn thay đổi để trở nên bình tĩnh và tích cực hơn trước mọi vấn đề sau chuyến tình nguyện đó. Đến ngày hôm nay vào mỗi cuối tuần em vẫn luôn có những trận tennis với bố, biết là em có thể thua nữa nhưng không sao cả, bởi sẽ luôn có những trận đấu tiếp theo là cơ hội để em được "phục thù".

Cũng từ chuyến đi này cậu mới rút ra được bài học là "Nếu chẳng thua cả trăm trận tennis với bố, em sẽ chẳng bao giờ có thể bình tĩnh để trở thành một thầy giáo tốt đến vậy. Và trước đây em cứ tưởng rằng là giáo viên thì đồng nghĩa với việc biết hết mọi câu trả lời nhưng không. Là giáo viên thì cũng luôn phải học hỏi từng ngày."

"Săn" học bổng và hành trình nhiều trắc trở

Hành trình chuẩn bị hồ sơ của Minh Hải gặp nhiều khó khăn bởi dính 2 năm Covid - 19. Dịch bệnh bùng phát khiến cho rất nhiều các hoạt động ngoại khóa và những sự kiện của các câu lạc bộ đã bị hủy bỏ, đến cả những kỳ thi quốc tế như SAT hay IELTS cũng đều bị ảnh hưởng. Với việc liên tục bị hoãn các kỳ thi, cậu đã không khỏi lo lắng rằng không biết mình có kịp nộp hồ sơ đúng hạn cho các trường đại học hay không hay phải lựa chọn "Gap Year" một năm như rất nhiều các anh các chị khóa trước.

Mặt khác, Hải nhận thấy được rằng GPA và các chứng chỉ học thuật khác như IELTS chưa quá nổi bật để so với nhiều bạn khác. Vậy nên cậu lại cần phải cố gắng hơn trong các hoạt động từ ngoại khóa đến Portfolio, Resume, luận chính, luận phụ, xin thư giới thiệu từ các thầy cô,... để làm bản thân trở nên đặc sắc hơn. Đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi trước các trường đại học là "TÔI LÀ AI?" mà Hải muốn truyền tải.

Nhờ vào khối lượng công việc khổng lồ cần phải thực hiện đó đã rèn được cho cậu biết cách phân chia thời gian một cách hợp lý, kịp deadline để nộp hồ sơ với các trường. Thật may mắn là mọi thứ đã kịp hoàn thành để cậu đạt được những thành tích đáng mong ước như hiện tại.

"Hiểu được bản thân muốn gì chính là phương pháp học tập hữu hiệu nhất" (Ảnh nhân vật cung cấp).

Nói về một trong những phương pháp học tập quan trọng nhất Minh Hải cho rằng, phải biết được bản thân mình muốn gì, thích gì và cần gì. Và chỉ khi xác định được mục tiêu là gì thì ta mới có thể đặt ra được lộ trình hợp lý nhất và hoàn thành mục tiêu đó hiệu quả theo cách riêng của mình.

Ở nước ta, mỗi khi có những bài tập làm văn, rất nhiều bạn học sinh có xu hướng thử tra đề và tham khảo bài tập đó ở trên mạng. Minh Hải cũng từng bị hấp dẫn bởi các bài văn trên mạng dẫn đến việc bị gò bó, phụ thuộc vào lối hành văn của người khác. Chính vì vậy khi viết bài luận của mình cậu đã phải viết đi viết lại 4-5 lần. Hải dần hiểu thứ mà các trường đại học bên Mỹ muốn qua bài luận của mình chính là họ muốn hiểu thêm về những chất riêng đặc biệt của học sinh hơn.

Vậy nên khi viết bài luận hãy cố gắng viết về những câu chuyện riêng của mình theo cách tự nhiên nhất bởi đôi khi sự đơn giản đó mới chính là thứ giúp ta đặc biệt nhất theo cách của chính ta.

Chia sẻ với PV Dân trí, Minh Hải cho biết, bản thân luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi được bố mẹ định hướng cho những hướng đi đúng đắn nhất. Bố mẹ luôn là người nhắc nhở, đốc thúc cậu phải luôn tập trung vào mục tiêu nhất có thể. Và hơn cả vậy bố mẹ cũng chính là người đã ươm mầm trong em tình yêu với tài chính kinh tế qua những câu chuyện kinh doanh, những lần được bố đưa đi gặp khách hàng hay những cuốn sách đều đã góp phần không nhỏ trong quyết định chọn ngành học là ngành Tài chính của Hải ngày hôm nay.

(Ảnh nhân vật cung cấp).

Thành tích nổi bật của nam sinh Nguyễn Minh Hải

- GPA: 9.0/10

- IELTS: 7.0

- Chủ tịch câu lạc bộ Từ thiện Mơ

- Phó chủ tịch câu lạc bộ Từ thiện Diary of Blue Rose

- Trưởng ban Truyền Thông câu lạc bộ Kinh tế EFYC

- Mở ra một nhãn hàng kinh doanh riêng Flavia ( bán gia vị như quế, hạt điều, hạt tiêu và quyên góp được 12 triệu cho Quỹ Vắc xin phòng Covid của VN)

- Ca sĩ của ban nhạc "Thư thoại"

- Giải Sáng tạo cuộc thi Hùng biện tiếng anh toàn miền Bắc

- Đỗ được 7 trường đại học ở Mỹ: Skidmore College, Juniata College, Gettysburg College, Michigan State University, The University of the South, St. Lawrence University, Dickinson College (tất cả đều nhận được học bổng từ 60-70%).

Minh Hải chia sẻ, trong tương lai, trước hết Minh Hải sẽ cố gắng hoàn thành cuộc sống đại học nhiều niềm vui nhất. Có thể bên cạnh những người bạn có chung sở thích và học hỏi từ những giáo sư hàng đầu ở đó.

"Sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam sử dụng những kiến thức học hỏi được từ những giáo sư, những lần thực tập ở bên Mỹ để giúp cho công ty nông sản của gia đình ngày càng lớn mạnh hơn. Đồng thời, các hoạt động ngoại khóa mà em đã được tham gia đã hun đúc trong em một ước mơ được cống hiến góp phần giúp đỡ xã hội, những người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn."