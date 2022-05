Nam sinh Hà Nội “gap year” 1 năm, giật học bổng trị giá 6,2 tỷ của ĐH Mỹ

Nguyễn Nhật Minh (SN 2003), sinh sống tại TP. Hà Nội. Trước đây, em là cựu học sinh trường THPT Việt Đức. Còn hiện tại, em đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vừa qua, Nhật Minh là 1 trong 7 sinh viên xuất sắc nhận học bổng tại Đại học Colby College (nước Mỹ), trị giá 6,2 tỷ đồng/4 năm. Nam sinh đã bảo lưu kết quả học tập để gấp rút chuẩn bị hồ sơ đi du học.

Thành tích học tập nổi bật của nam sinh Nguyễn Nhật Minh: IELTS 7.5; GPA: 8.9 SAT 1520 (Lọt top 1% người cao điểm nhất thế giới) Học bổng 6,2 tỷ đồng/4 năm học Tham gia các CLB như: Techgicians Club (Khoa học cho trẻ em); Tech-us (Làm máy rửa tay); Kite-runner (Dạy làm diều dân tộc); B'Touch (Bảo tồn gấu tại rừng Cúc Phương); App game puzzle (Bảo tồn loài gấu); Portfolio (Vẽ tranh về pets).

Nam sinh Hà Nội chia sẻ, bản thân chưa từng nghĩ đến việc đi du học cho đến năm lớp 12. Gia đình em không thuộc diện khá giả để chi một số tiền lớn vào việc học tập. Hơn nữa, em cũng chưa tự tin vào năng lực bản thân. Tuy nhiên, đến năm lớp 12, Nhật Minh thấy một số bạn cùng lớp chuẩn bị hồ sơ du học, điều này đã thôi thúc em tìm hướng đi mới cho bản thân, thay vì học đại học trong nước.

Vì thế, dù đang học tại Đại học Bách Khoa nhưng Nhật Minh sẵn sàng "gap year" để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục. Nam sinh nộp vào 7 ngôi trường danh giá và đều trúng tuyển, đó là các trường: Drexel University; Michigan State University; Miami University (Ohio); Wabash College; Ohio Wesleyan College; Depauw University; Colby College. Trong đó, Đại học Colby College là ngôi trường có tiếng về đào tạo Khoa học, trao cho em suất học bổng "khủng" trị giá 6,2 tỷ đồng cho 4 năm học.

Sẵn sàng Gap Year 1 năm để tìm cơ hội phát triển bản thân



Từ nhỏ, Nhật Minh đã đam mê với khoa học, lập trình. Vì thế, Đại học Colby College là ngôi trường hoàn toàn phù hợp, em chọn theo đuổi ngành Khoa học máy tính (Computer Science) để phát triển công việc trong tương lai.

Nhật Minh chia sẻ: "Trường thuộc khối LAC (top những trường Đại học khai phóng). Tức là em không chỉ được học những môn liên quan đến chuyên ngành mà còn được học và thực hành nhiều môn thú vị khác như: Lịch sử, Địa lý, Sinh học… Tại Mỹ, sinh viên Khoa học máy tính khi ra trường đều có việc làm tốt, mức lương có thể lên đến 100.000 USD/năm (khoảng 2,3 tỷ đồng). Bố mẹ em hoàn toàn ủng hộ khi nhìn ra những triển vọng của nghề".

"Bản thân em không thể tin mình trúng tuyển vào ngôi trường bấy lâu nay mơ ước. Colby College có tỷ lệ cạnh tranh cao, chỉ dành học bổng cho rất ít sinh viên quốc tế. Vì thế, khi nhận được email thông báo, em đã vỡ oà trong hạnh phúc, sung sướng", Nhật Minh nói.

Colby College còn có thế mạnh về các ngành nghề như: Kinh tế, Kinh doanh, Sinh học, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo,… Năm học này, nhà trường chỉ nhận khoảng 50 sinh viên, trong đó sinh viên Việt Nam có số lượng là 7 người.

Trường nằm tại thành phố Water Ville, bang Main, phía tây bắc Mỹ). Trường gần với Canada và thành phố New York – nơi có nền kinh tế và nền giáo dục được đánh giá phát triển hàng đầu thế giới. Thời tiết ở bang Main lạnh, ra trung tâm thành phố mất khoảng 20 phút. Tuy nhiên, việc di chuyển thuận tiện vì có xe bus, tàu hoả, máy bay,… Nhật Minh cảm thấy hứng khởi khi sắp được khám phá văn hoá tại trời Tây.

Nam sinh Hà Nội cũng chia sẻ, bản thân hứng thú và say mê học Tiếng Anh từ nhỏ. Em thường xuyên giải trí bằng cách nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, nghe podcast… bằng ngôn ngữ Anh. Vì vậy, ngay lần thi IELTS đầu tiên, không cần ôn luyện quá vất vả nhưng Nhật Minh vẫn đạt được số điểm là 7.5. Sau đó, em đã dốc hết sức để tìm hiểu các gói học bổng tại Mỹ như: Tra thông tin trên website các trường và tư liệu tham khảo khác trên Internet.

"Du học không quá khó như em vẫn từng nghĩ. Em nhận ra chỉ cần bản thân nỗ lực học tập tốt, trau dồi Tiếng Anh và tham gia hoạt động ngoại khoá thì cơ hội "apply" sẽ cao hơn rất nhiều", Nhật Minh cho biết.

Hé lộ bí kíp học đơn giản mà hiệu quả



Dưới đây là những bí kíp học cùng các bước chuẩn bị hồ sơ đi du học tại Mỹ mà Nhật Minh đã thực hiện:

1. Bảng thành tích học thuật:

IELTS 7.5; GPA: 8.9

SAT 1520 (Lọt top 1% người cao điểm nhất thế giới).

Cách làm bài thi SAT đạt điểm cao chót vót của nam sinh:

Phần 1: Đọc và viết (720 điểm)

Thí sinh đọc 5 văn bản và trả lời 12 câu hỏi liên quan đến mỗi văn bản. Phần viết là chỉnh sửa ngữ pháp và điều các từ phù hợp đã nghe được vào bài thi. Nội dung kiến thức phần đọc và viết xoay quanh các lĩnh vực: Khoa học xã hội, Văn học, Kinh tế,… liên quan đến Mỹ. Nhật Minh đánh giá đây là phần thi khó nhằn đối với thí sinh quốc tế.

Phần 2: Giải Toán bằng Tiếng Anh (800 điểm)

Nhật Minh đánh giá kiến thức Toán học để thi SAT dễ hơn nhiều so với kiến thức ở Việt Nam vì chương trình học ở Mỹ thường chậm hơn. Các câu hỏi Toán học thiên về đố tư duy. Ở phần thi này, nam sinh không gặp khó khăn gì, em đã đạt điểm tuyệt đối. Mẹo học tập của em rất đơn giản, chỉ gồm 2 chữ "chăm chỉ".

"Chăm chỉ nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập về nhà và chăm chỉ luyện đề thì em nghĩ không quá khó để đạt điểm tuyệt đối ở phần thi này", nam sinh Hà Nội khẳng định.

2. Phần viết bài luận

Bài luận 1: Viết về 1 chuyến đi thực tập tại bệnh viện.

Bài luận 2: Viết về 1 chủ đề bất kỳ thể hiện được tính cách, ước mơ và hoài bão bản thân (650 chữ).

Nhật Minh chọn viết về con bọ ngựa. Từ nhỏ, em đã có tình yêu dành cho động vật và nuôi dưỡng nhiều thú cưng như: Hamster, cá, chó, thỏ, bọ ngựa,… Em còn vẽ rất nhiều bức tranh về các con vật.

Nhật Minh chia sẻ: "Em kể về con vật yêu thích nhất hồi bé của mình là bọ ngựa. Nhưng nó không sống được lâu, đã mất sau một thời gian ngắn được nuôi. Vì quá thương xót nên em đã đào hố chôn, làm mộ cho bọ ngựa. Đúng hôm đó, trời mưa to nên em rất lo lắng cho ngôi mộ của chú bọ ngựa vắn số. Em quyết định đội mưa chạy ra xem thì thấy bọ ngựa bị trôi trên bãi nước, từ cơ thể đùn ra một con giun đất.

Em thắc mắc không hiểu vì sao lại có chuyện này xảy ra. Em tìm hiểu khắp nơi bằng cách hỏi thầy cô, hỏi người lớn, tra cứu tài liệu nhưng không có thông tin. Từ câu chuyện về chú bọ ngựa đáng thương, em muốn học về lập trình, khoa học máy tính để tạo nên chiếc app (phần mềm) giúp con người quản lý, chăm sóc thú cưng của mình một cách tốt nhất".

"Em nghĩ nhờ bài luận độc đáo cùng thành tích học tập tốt đã giúp em trúng tuyển vào Đại học Colby College. Bài luận rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Vì giới hạn 650 chữ nên em mất rất nhiều công sức để viết bài và chỉnh sửa. Em có tham khảo cách viết trên mạng và được sự góp ý từ thầy cô giáo", nam sinh Hà Nội chia sẻ.

3. Hoạt động ngoại khoá:

Nhật Minh là thành viên tích cực của nhiều CLB trên địa bàn Hà Nội như: Tham gia làm máy rửa tay tự động trong dịch COVID-19 cho cộng đồng những người khó khăn; dạy trẻ em cách làm đồ chơi khoa học bằng vật liệu tái chế từ chai nhựa, vỏ hộp sữa; tham gia CLB bảo tồn gấu ở rừng Cúc Phương,…

Dù lịch học kín tuần cùng với việc làm hồ sơ đi du học ngốn khá nhiều thời gian nhưng Nhật Minh vẫn dành ngày cuối tuần để tham gia hoạt động tại các CLB. Tuần nào cũng có các buổi meetching (đào tạo, huấn luyện) chuyên sâu nhằm cung cấp cho các thành viên những kiến thức bổ ích. Nam sinh được giao nhiệm vụ viết content đăng lên fanpage hội nhóm và cùng các bạn xây dựng sự kiện mang tính cộng đồng.

Nhờ các hoạt động ngoại khoá đã giúp Nhật Minh thay đổi bản thân, đến bố mẹ em cũng không khỏi bất ngờ. Từ một người ít nói, trầm tính, em trở nên hoạt bát, năng động, nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Nhật Minh được tiếp nạp nhiều kiến thức bổ ích cùng các kỹ năng mềm quý giá như: Thuyết trình, giao tiếp, viết content, quản lý đội nhóm,… Giờ đây, bố mẹ nam sinh hoàn toàn tin tưởng vào con trai, cảm thấy em có đủ sức khoẻ, trí tuệ và bản lĩnh để tới một đất nước xa xôi học tập.

"Everything happens for a reason" (Tạm dịch là: Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó) là câu nói mà Nhật Minh đặc biệt yêu thích. Nam sinh cho rằng, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời dù có tệ đến đâu cũng luôn đem đến một bài học sâu sắc và giúp bản thân trưởng thành hơn. Vì thế, khi đối mặt với thách thức, thậm chí là thất bại, thay vì đau khổ, trách móc, đổ lỗi thì chúng ta nên mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp.

