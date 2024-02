Nam sinh nghi rơi từ tầng 5 khuôn viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM tử vong

Chiều 27/2, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Nam sinh năm cuối rơi xuống đất tử vong

Nạn nhân được xác định là anh L.M.T (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc làng Đại học Quốc gia.

Hiện trường vụ phát hiện nam sinh tử vong. Ảnh: A.X.

Trưa cùng ngày, nhiều sinh viên nghe tiếng động mạnh tại khu vực phía sau tòa nhà G nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, các sinh viên phát hiện L nằm bất động dưới đất nên hô hoán, trình báo bảo vệ.

Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã có mặt phong tỏa hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trên tầng 5 của toà G, công an phát hiện có một chiếc balo cùng cuốn sổ tay. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân rơi từ tầng 5 của tòa nhà này xuống đất, tử vong.

Qua xác minh thì sáng nay nam sinh này có lịch học trên cơ sở quận 5 - TP.HCM, nhưng chưa rõ vì sao nam sinh này lại xuống đây và xảy ra sự việc đau lòng.