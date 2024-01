Ngày 9/1, trang tin Yahoo Japan đã đưa tin về nam tài tử Masahiro Higashide, người hiện đang sống chung với 3 nữ diễn viên trong ngành giải trí là Mado Karasumori (27 tuổi), Nari Saito (29 tuổi) và Karin Matsumoto (24 tuổi) tại một khu vực vùng núi hẻo lánh.

Theo thông tin, 3 nữ diễn viên đã sống cùng Masahiro Higashide trong suốt hơn 6 tháng qua, thực hiện các hoạt động hàng ngày như săn bắn thú rừng, hái rau và lấy nước từ suối để duy trì nguồn thức ăn và nước uống.

Nam tài tử Nhật Bản lên núi sống với 3 nữ diễn viên sau bê bối ngoại tình

Nam tài tử Masahiro Higashide lên núi sống sau scandal ngoại tình. Ảnh: Yahoo Japan.

Masahiro Higashide đã chọn sống ẩn dật trên núi từ năm 2022, sinh sống trong một túp lều tự xây dựng từ tôn và nhựa, không có điện nước. Anh tự mình lo liệu thức ăn hàng ngày bằng cách săn bắn, hái rau và đốn củi. Việc lấy nước sạch cũng là một thách thức khi anh phải dành hơn 5 tiếng đi lại.

Anh sống cùng 3 nữ diễn viên khác. Ảnh: Yahoo Japan.

Ban đầu, ba nữ diễn viên đã lên núi để thăm Masahiro Higashide, nhưng sau khi trải qua cuộc sống hoang vu và thú vị của anh, họ quyết định chuyển đến sống chung từ tháng 6/2023. Dù bị dư luận chỉ trích, Masahiro Higashide không ngần ngại thừa nhận việc sống chung với 3 đồng nghiệp nữ. Khi được hỏi về mối quan hệ với Mado Karasumori, anh chia sẻ, "Bây giờ tôi chỉ muốn sống theo ý mình, không để ý đến ý kiến của người khác. Chúng tôi sống với nhau vì sự yêu thích và đều coi đó là một cuộc sống bình thường".

3 nữ diễn viên hiện đang sống cùng Masahiro Higashide trên núi. Ảnh: Yahoo Japan.

Các nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng, họ quyết định sống cùng Masahiro Higashide bất chấp ý kiến từ phía công chúng và tình trạng thiếu thốn, vì họ thấy thú vị với cuộc sống mới này.



Quyết định lên núi sống của Masahiro Higashide sau khi bị bê bối ngoại tình với người đẹp 19 tuổi Erika Karata bị phanh phui. Theo Weekly Bunchun, họ hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim "Asako I & II". Mối quan hệ của Masahiro Higashide và Erika Karata kéo dài suốt 3 năm. Thời điểm bắt đầu qua lại với Masahiro Higashide, Erika Karata mới 19 tuổi - độ tuổi chưa thành niên tại Nhật Bản.

Vợ của Masahiro Higashide là nữ diễn viên Anne Watanabe quyết định ly hôn với anh. Anne Watanabe giành được quyền nuôi dưỡng 3 con và đưa các bé sang Pháp sinh sống, học tập. Không chỉ bị vợ bỏ, Masahiro Higashide còn bị công ty quản lý quay lưng.

Masahiro Higashide (sinh năm 1988) từng là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng tại Nhật Bản, tham gia các bộ phim như "Death Note: Light Up the New World", "Ký sinh thú", "Bá vương học đường", "Con đường mùa xuân"...