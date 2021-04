Nam thanh niên bị dao găm trúng ngực, nằm bất động trong phòng cô gái trẻ

Sự việc được phát hiện khoảng 22h ngày 9/4, tại khu nhà trọ ở ngõ 148 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công an kiểm tra hiện trường vụ việc. Ảnh: L.P.

Một người dân cho biết thời điểm đó, họ nghe tiếng cô gái trẻ kêu cứu, đập cửa các phòng bên cạnh.

Tới kiểm tra, người dân phát hiện nam thanh niên bị dao găm trúng ngực, nằm bất động trong phòng cô gái này.

Theo một số người ở khu trọ, thanh niên này 21 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Đôi nam nữ sống cùng nhau, từng cãi vã trước khi sự việc xảy ra.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an phường Trung Hòa cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. Bước đầu, công an nghi ngờ nam thanh niên tử vong do tự tử.