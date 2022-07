Dương Chấn Phong (36 tuổi, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) trèo lên mái nhà, chui qua đường thông gió vào tận buồng ngủ của nhà dân gom nhiều tài sản có giá trị lớn rồi bỏ trốn. Ảnh: CACC

Chiều 22/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Chấn Phong (36 tuổi, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 21/7, lợi dụng đêm khuya, gia đình chị Nguyễn Thị Nhung (46 tuổi, ngụ phường 4, TP.Tân An) đã tắt đèn đi ngủ, Phong trèo lên mái tường, sau đó đột nhập vào bên trong thông qua đường thông gió.

Khi chui được vào nhà, Phong lục một số phòng ngủ, trộm cùng lúc 4 điện thoại di động, 2 laptop, 499 USD, 5.626.000 đồng và 5 chiếc đồng hồ đeo tay các loại… Có được chiến lợi phẩm lớn Phong trèo trở ra nhanh chân tẩu thoát.

Nhận tin báo, Cảnh sát hình sự TP.Tân An tập trung truy xét theo dấu vết và trích từ camera để nhận dạng. Chiều cùng ngày, Phong bị tóm khi đang lẩn trốn tại phòng trọ trên địa bàn phường 7, TP.Tân An.