Nàng cách cách xinh đẹp nào trải qua cuộc đời đẫm lệ vì Từ Hi Thái hậu?

Khi nhắc đến đệ nhất mỹ nhân thời nhà Thanh, bạn nghĩ đến ai?

Có người nói là Từ Hi thời trẻ của Hàm Phong đế, có người nói là Đổng Ngạc phi của Thuận Trị đế… Song cũng không ít người cho rằng thời nhà Thanh, đặc biệt là giai đoạn cuối, không hề có mỹ nhân, bằng chứng là các bức hình cũ để lại không có lấy một người xinh đẹp.

Tuy nhiên, đó là do họ chưa xem kỹ những bức ảnh cũ để lại mà thôi. Bên cạnh Từ Hi trong nhiều bức hình, có một người phụ nữ trẻ trung, nếu đặt vào thời hiện đại thì cô chắc chắn là "đại mỹ nhân".

Danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân nhà Thanh" thuộc về Tứ Cách Cách. Nhưng đáng tiếc, từ xưa đến nay, hồng nhan thường bạc phận, Tứ Cách Cách cả đời phải sống dưới sự kiểm soát của Từ Hi Thái hậu.

Xuất thân quý tộc

Từ Hi thích chụp ảnh nên đã để lại rất nhiều bộ ảnh từ cuối thời nhà Thanh cho hậu thế chiêm ngưỡng. Khi nhìn qua những bức ảnh này, bạn có thể thấy bên cạnh Từ Hi thường xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt buồn.

Dù hiếm khi cười trong ảnh nhưng vẻ đẹp của cô cũng đủ khiến nhiều phi tần trong hậu cung phải dè chừng. Tuy nhiên, cô không phải là phi tần, mà là con gái của Khánh Thân vương: Tứ Cách Cách.

Chân dung Tứ Cách Cách

Khánh Thân vương Ái Tân Giác La Dịch Khuông là một quan đại thần vào cuối triều đại nhà Thanh, sau này kế thừa tước vị và trở thành Thiết mạo tử vương, được Từ Hi vô cùng trọng dụng.

Tuy nhiên, bản thân Dịch Khuông không có tài năng thực sự, để đảm bảo vị trí của mình, Dịch Khuông đã cử con gái Tứ Cách Cách vào cung để phục vụ Từ Hi.

Tứ Cách Cách sinh ra đã xinh đẹp như hoa và cực kỳ thông minh, vì vậy sau khi vào cung, cô tìm mọi cách để lấy lòng Từ Hi để cha cô có thể nắm quyền trong triều.

Có lẽ trong mắt người ngoài, lớn lên bên cạnh Từ Hi và được Từ Hi sủng ái đồng nghĩa với việc có được vinh quang và phú quý vô tận. Nhưng thực chất, đằng sau sự ưu ái tưởng chừng như cao quý đó lại ẩn chứa nỗi đau vô tận của Tứ Cách Cách.

Tứ Cách Cách thường xuyên xuất hiện trong những bức hình chụp cung với Từ Hi Thái hậu

Dưới sự sắp đặt của cha, Tứ Cách Cách đã được dạy dỗ nhiều tài lẻ từ nhỏ để làm hài lòng Từ Hi. Từ Hi thích nhảy múa, viết thư pháp và chơi mạt chược, Tứ Cách Cách cũng thông thạo cầm kỳ thi họa. Cuộc sống của cô đều tràn ngập các khóa học, khiến vị Cách Cách không thể phát triển sở thích của mình theo ý muốn như các bạn cùng trang lứa.

Khi Tứ Cách Cách lớn lên, Dịch Khuông nóng lòng muốn đưa cô vào cung, và Tứ Cách Cách đã làm được điều đó.

Từ nhiều bức ảnh để lại, chúng ta không chỉ thấy được vẻ đẹp của Tứ Cách Cách mà còn thấy được thái độ khác biệt của Từ Hi đối với cô.

Là con gái của một Thân vương, Tứ Cách Cách luôn đứng gần Từ Hi nhất, điều này cho thấy Từ Hi thích cô đến nhường nào. Tuy nhiên, có lẽ chính vì sự sủng ái của Từ Hi mà Tứ Cách Cách đã phải đau khổ cả đời.

Bị Từ Hi kiểm soát

Thấy Tứ Cách Cách ngày một lớn lên xinh đẹp thướt tha, Từ Hi bắt đầu lo lắng chuyện hôn nhân đại sự. Thái hậu đã ban Tứ Cách Cách cho Hi Tuấn - con trai thứ 9 của Thống đốc Dụ Lộc.

Càng về sau, đôi mắt Tứ Cách Cách gần như "vô hồn" vì trải qua nhiều chuyện thương tâm

Từ Hi ban hôn, đôi bên cũng không dám từ chối, mặc dù trong lòng Tứ Cách Cách chứa đầy sự bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn phải làm theo vì cha và gia đình.

May mắn thay, chồng của Tứ Cách Cách rất tài giỏi và quan tâm đến cô, điều này khiến Tứ Cách Cách, người từ nhỏ đã sống dưới sự kiểm soát của người khác, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc và tự do.

Song kể từ khi Tứ Cách Cách rời khỏi hoàng cung, Từ Hi cảm thấy rất cô đơn, cứ ba ngày bà lại triệu Tứ Cách Cách đến tiến cung bầu bạn, nhưng chuyến thăm này lại kéo dài vài tháng.

Trước đây, Tứ Cách Cách cùng Từ Hi vào cung, tuy rất buồn bực nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, nhưng từ khi có gia đình và cảm nhận được cảm giác có người yêu ở bên cạnh, Tứ Cách Cách không bao giờ muốn quay trở lại nơi lạnh lẽo này. Mỗi phút, mỗi giây đều là sự tra tấn đối với cô.

Trước đây là vì cha và gia đình, bây giờ là vì chồng, trước những yêu cầu ngạo mạn của Từ Hi, Tứ Cách Cách chỉ có thể nuốt cơn giận, buộc mình phải mỉm cười suốt ngày.

Từ Hi Thái hậu đóng làm Nam Hải Quán Thế Âm, Đại thái giám Lý Liên Anh hóa trang Thiện Tài Đồng Từ, còn Tứ Cách Cách làm Long Nữ

Tuy nhiên, khoảng thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu, chồng của Tứ Cách Cách đột nhiên lâm bệnh và qua đời trong tiếc nuối trước khi được gặp vợ lần cuối. Sau khi biết tin, Tứ Cách Cách vô cùng đau buồn và xin Từ Hi cho cô về để tiễn chồng lần cuối.

Thấy Tứ Cách Cách kiên quyết, Từ Hi chỉ có thể đồng ý cho cô về nhà. Nhưng Từ Hi ích kỷ lại triệu cô về cung sớm hơn dự định.

Lần này, Từ Hi còn quá đáng hơn, kéo Tứ Cách Cách đi xem kịch dù biết cô vẫn đang để tang chồng. Theo "Thanh sử thảo", một lần người trong cung hát vở "Diệu thiện xuất gia", Từ Hi cảm thấy diễn viên đóng vai Long Nữ rất buồn tẻ và không hài lòng nên đã ra lệnh cho Tứ Cách Cách thay trang phục tươi sáng và hát lại cho bà nghe.

Chồng qua đời, lại phải biểu diễn trên sân khấu, nỗi đau trong lòng Tứ Cách Cách vượt quá sức tưởng tượng.

Sau sự việc này, Tứ Cách Cách không thể chịu đựng được nữa, cô đến gặp cha mình là Khánh Thân vương với mong muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng bị cha mắng mỏ. Dịch Khuông cảnh cáo cô không được hành động hấp tấp. Nếu chọc giận Từ Hi, gia đình sẽ bị liên lụy.

Trong cơn tuyệt vọng, Tứ Cách Cách không còn cách nào khác là phải quay trở lại hoàng cung lạnh lẽo, và từ đó tiếp tục làm con rối của Từ Hi, phải đến khi Thái hậu qua đời, Tứ Cách Cách mới lấy lại được tự do.

Nhưng lúc này tuổi thanh xuân đã qua đi, cô chỉ có thể sống cô độc đến già.