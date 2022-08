Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Công an huyện Thanh Trì hướng dẫn người dân xã Vĩnh Quỳnh cách sử dụng dây hạ chậm trong trường hợp xảy ra cháy tại nhà cao tầng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức 5 hội nghị triển khai xây dựng khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Để mô hình đi vào thực tiễn, UBND các xã, thị trấn xác định mỗi thôn, tổ dân phố là một khu dân cư thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ.

Qua việc xây dựng khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội trưởng Đội Dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ dân phố Cầu Bươu (xã Tả Thanh Oai) Đinh Sỹ Tiến cho biết, qua tuyên truyền và vận động, đến nay, 100% hộ dân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã ký cam kết bảo đảm an toàn, thực hiện đầy đủ quy định, điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, mỗi hộ còn tự trang bị dụng cụ chữa cháy, thường xuyên nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Thiếu tá Trần Khắc Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Thanh Trì), qua đánh giá, các mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, chính quyền và người dân.

“Thông qua nhiều mô hình, chính quyền các địa phương, đơn vị, hộ dân ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, quan tâm củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Từ đó, phát huy tác dụng phương châm “4 tại chỗ”, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra”, Thiếu tá Trần Khắc Tuân khẳng định.

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình, Công an huyện Thanh Trì cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 12 lớp tuyên truyền tại khu dân cư, 2 lớp tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong đó, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế dân cư và địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt Nguyễn Huy Nhật, trên địa bàn xã có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện, nguy cơ cao xảy ra về cháy nổ.

Trong khi đó, thời gian gần đây, thành phố xảy ra nhiều vụ cháy gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Do đó việc tuyên truyền, thực hành về phòng cháy, chữa cháy cho người dân là hoạt động thiết thực, bảo đảm giảm tối đa các tai nạn do cháy, nổ.

Thời gian qua, huyện Thanh Trì cũng quan tâm kiện toàn các đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, đến nay đã có 95 đội với 950 thành viên hoạt động hiệu quả; được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc này sẽ giúp giảm thiểu tổn thất vật chất, con người khi có sự cố xảy ra. Thượng tá Lã Văn Tuyên, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì cho biết, với việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã giảm hơn 50% số vụ cháy, 50% số thiệt hại về tài sản so với cùng kỳ năm 2021 và không để xảy ra thiệt hại về người.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn cho biết, với việc đặt trọng tâm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy; triển khai nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Huyện ủy, UBND huyện cũng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.