"Nàng dâu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ" bật khóc nức nở trên truyền hình

Trong tập 271 của "You Quiz on the Block", nữ diễn viên Go Hyun Jung xúc động thú nhận về những khó khăn trong cuộc sống của mình. Sau 15 năm, cô mới tham gia show giải trí.