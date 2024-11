Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 3: Chae Soo Bin ngất xỉu vì sợ kẻ bắt cóc? Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 3: Kẻ bắt cóc lộ diện khiến Chae Soo Bin sợ hãi, ngất xỉu?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 3 có cảnh Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) tỏ ra không hài lòng khi thấy Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo) cười nói vui vẻ với người bạn cô coi là thân thiết.