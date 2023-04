NASA sử dụng máy bay không người lái trong các chiến dịch cứu hỏa khẩn cấp

Trong dự án mới của NASA, drone đang được nghiên cứu để phát triển thành một công cụ đắc lực cho lực lượng cứu hộ trong việc kiểm soát và dập tắt các đám cháy trên diện rộng. (Nguồn: NASA)

Theo Sở Lâm nghiệp Mỹ, hàng nghìn vụ cháy rừng mỗi năm đã thải ra một lượng lớn khí CO2, khiến nước này mất 1,5 triệu mẫu rừng và đồng cỏ trên khắp toàn quốc, đồng thời góp phần làm trầm trọng hiệu ứng nóng lên toàn cầu. Bên cạnh đó, việc dập tắt những đám cháy rất phức tạp và tốn kém với chi phí trung bình là 2,9 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm, ngoài ra còn đòi hỏi sự hợp tác giữa các nhân viên cứu hỏa và đội mặt đất, cũng như hàng chục máy bay do nhiều cơ quan chính phủ vận hành.

Do đó, Dự án Nâng cao khả năng trong Hoạt động Ứng phó Khẩn cấp (ACERO) của NASA được ra đời như một giải pháp hữu hiệu giúp giảm thiểu chi phí và an toàn hơn so với phương pháp truyền thống. ACERO sử dụng máy bay không người lái (drone) và các công nghệ tiên tiến khác để tăng cường điều phối các hoạt động chữa cháy ở những vùng đất hoang. Hơn hết, phương tiện này có thể mở cửa sổ để dập tắt đám cháy từ trên không, giúp việc chữa cháy an toàn và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, dự án cũng đang nghiên cứu phát triển việc sử dụng máy bay không người lái để điều trị bỏng cho nạn nhân, mang đến giải pháp thay thế an toàn hơn, rẻ hơn so với các phương pháp truyền thống.

Thông thường, hoạt động chữa cháy trên không hiện tại bị giới hạn trong khoảng thời gian nhất định bởi phi công có nguy cơ va chạm vào địa hình hoặc máy bay khác khi mất tầm nhìn về đêm do lượng khói quá nhiều. Trái lại, drone có thể giúp trấn áp đám cháy bất cứ lúc nào nhờ hệ thống quan sát và điều khiển từ mặt đất.

Dù đã phát triển nhanh chóng trong suốt thập kỷ qua, loại hình công nghệ này vẫn chưa được áp dụng nhiều trong công tác ứng phó cứu hộ. Một rào cản lớn trong việc áp dụng là do thiếu hụt công cụ và khó khăn trong việc phối hợp chữa cháy với máy bay không người lái.

Để giải quyết vấn đề này, ACERO đang phát triển các công cụ quản lý vùng trời để chia sẻ thông tin giữa máy bay có người lái, người điều khiển drone và đội mặt đất trong quá trình ứng phó với cháy rừng. Những công nghệ này sẽ giúp tất cả nhân viên cứu hộ kiểm soát được tình huống chung và đảm bảo không có xung đột với hoạt động của máy bay.

Phần mềm an toàn máy bay do ACERO phát triển cũng sẽ giảm khả năng gặp phải các mối nguy hiểm trên không. Việc có nhận thức về tình huống này sẽ cho phép các nhân viên áp dụng drone trong các hoạt động chữa cháy rừng, liên tục phun nước và theo dõi đám cháy trong suốt thời gian tồn tại của nó - điều mà hiện nay người ta vẫn chưa thể thực hiện được.

Những tiến bộ của ACERO trong các công cụ và khái niệm liên lạc trên không và chia sẻ thông tin sẽ cải thiện việc quản lý không phận trong các vụ cháy rừng ở vùng đất hoang và cung cấp thông tin kịp thời cho đội ứng phó để hỗ trợ ra quyết định trong quá trình ứng phó khẩn cấp.

Trong những năm tới, NASA sẽ hợp tác với ngành công nghiệp và các cơ quan ứng phó cháy rừng để thực hiện các cuộc trình diễn thực địa chung về các công nghệ hàng không mới được phát triển do ACERO dẫn đầu.