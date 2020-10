Nên mua Honda Airblade 150 hay Vario 150 tốt hơn?

Sau nhiều chờ đợi từ thị trường thì cuối cùng Honda cũng đưa ra phiên bản 150 của xe tay ga ăn khách Airblade. Với thiết kế nhiều thay đổi và các trang bị hiện đại, Honda Airblade 150 có được nhiều lời khen ngợi từ thị trường.

Tuy nhiên, Airblade 150 không phải là chiếc tay ga 150 duy nhất trên thị trường, bên cạnh các đối thủ từ Yamaha, Piaggio thì một dòng xe Honda nhập khẩu là Vario 150 cũng đang tạo ra sự phân vân của khá nhiều người tiêu dùng vì không biết nên mua loại nào tốt hơn?

Để trả lời câu hỏi này, hãy cùng chúng tôi so sánh giữa hai mẫu xe này và cho mình thông tin hữu ích để lựa chọn dễ dàng hơn.

1. Về thiết kế

Có người nói rằng Airblade 150 cơ bắp hài hòa, nhưng cũng có người thấy Vario sắc sảo mạnh mẽ, nên chúng ta tạm gác vấn đề xấu đẹp vì cách nhìn của mỗi người là không giống nhau. Ở đây chúng ta sẽ đi sâu về vấn đề thiết kế của mỗi xe khiến ảnh hưởng tới người ngồi trên xe như thế nào.

Trước hết là ở tư thế lái xe, yên xe của Airblade 150 cao 775mm trong khi của Vario là 769mm, nên sự chênh lệch là không nhiều. Cùng với chiều cao yên này, thì có lẽ người dùng phải cao trên 1m70 thì mới thoải mái khi ngồi và chống chân. Dẫu vậy phần để chân mới là vấn đề khác biệt giữa hai mẫu tay ga này.

Cụ thể, Airblade có phần gác ngăn đôi nên có lẽ với các chị em thì sẽ thích Vario hơn bởi nó không có gác ngăn đôi nên thuận tiện hơn mỗi khi mặc váy lái xe. Nhưng với không gian để chân có phần hơi chật hẹp nên Vario sẽ gây khó chịu cho những người cao từ trên 1m75, vì dễ bị chạm vào phần thân trước, trong khi ở Airblade lại không có rắc rối này vì phần để chân khá thoải mái và kéo dài hơn ra phía sau. Hơn nữa, với phần khoang để chân chật, nên với balo to hoặc túi đồ khi đi siêu thị về thì cũng khá khó mà để vừa.

Trong khi với cốp xe của Vario chỉ rộng 18 lít nên dường như chỉ chứa vừa mũ bảo hiểm hoặc áo mưa chứ các đồ đạc khác là không vừa. Còn với Airblade 150, cốp rộng tới 22.7 lít nên người dùng tha hồ chứa cả một cái balo, cùng hàng loạt đồ đùng vật dụng khác mà vẫn thoải mái, ngoài ra nó còn có tẩu sạc 12W giúp thuận tiện để sạc smartphone trong một số trường hợp cần. Tuy nhiên, Vario lại có hai hốc chứa đồ đầu xe lại cũng khá tiện nếu cần bỏ những vật dụng nhỏ như chìa khóa, điện thoại, găng tay...

Chuyển về phần đầu xe, đồng hồ chính là bộ phận mà người điều khiển phải nhìn nhiều nhất trên xe, và đây chính là ưu điểm của Vario khi nó sử dụng đồng hồ LCD TFT dạng âm bản, hết sức sang trọng và rõ ràng, nó còn hiển thị thêm các thông số về dung lượng bình, về thời điểm thay nhớt, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình. Đương nhiên đồng hồ LCD hiển thị màu của Airblade 150 cũng rất nịnh mắt khi xem nên người sử dụng cũng không nhận thấy nhiều khác biệt.

Đồng hồ trên Honda Airblade 150.

Một vấn đề mà khá nhiều người cho là nhược điểm của Vario chính là nắp bình xăng vẫn đặt phía dưới cốp xe, trong khi của Airblade 150 đặt ở đầu xe. Tuy nhiên, trên thực tế chẳng mấy ai đi xe máy vào trạm đổ xăng lại cứ ngồi yên trên xe, nên bạn cũng không cần cân nhắc quá về điều này, có hay chăng thì nếu bạn "giấu" cái gì trong cốp mà không muốn người khác nhìn thấy thì Airblade 150 sẽ ổn hơn thôi.

Bên cạnh các vấn đề chính trên đây thì Vario còn một số điểm trừ là phần đèn xi nhan phía sau nằm trên phần đuôi gắn biển, điều này khiến nó dễ bị gãy nếu chẳng may đổi xe hoặc mắc vào người khác. Cùng với đó, Vario 150 cũng không có phần chắn bùn con phía dưới, nên khi vận hành người ngồi sau sẽ bị bắn bùn nếu di chuyển dưới trời mưa. Và phàn tay ốp ống xả cũng được thiết kế theo lối rất dễ bị vướng và xe khác hoặc vật dụng khác nên dễ bị gãy.

Do vậy, về phần thiết kế, rõ ràng Airblade 150 do được thiết kế cho người Việt Nam nên hiểu hơn về điều kiện đường xá hoặc thói quen sử dụng của người Việt hơn so với Vario 150 từ Indonesia. Đương nhiên, Vario cũng là chiếc xe thanh thoát nhỏ gọn, nên nếu có thể "sống chung với lũ" thì bạn cũng có thể cân nhắc mua vì nó đẹp.

2. Về động cơ

Honda trang bị cho Airblade 150 khối động cơ eSP 149.3cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa là 9.6 kW tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 13.3 Nm tại 5000 vòng/phút.

Tương tự, Vario 150 2020 cũng được tích hợp khối động cơ eSP 150cc, sản sinh công suất tối đa 9.7 kW tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 13.4 Nm tại 5000 vòng/phút. Với cùng mức khối lượng, nên ở mỗi dải tua, Vario có phần khỏe máy hơn chút về mặt lý thuyết. Tuy nhiên trên thực tế vận hành thì có lẽ người sử dụng sẽ không nhận rõ sự khác biệt.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda Airblade 150 là 2.17 lít xăng/100km, và của Vario cũng ở mức 2.16 lít xăng/100km, không thực sự khác biệt, và cũng đều là những mẫu tay ga 150cc tiết kiệm xăng. Cả hai đều được trang bị bộ đề ACG, phun xăng điện tử, và hệ thống tạm dừng động cơ Idling Stop.

Nhìn chung về sức mạnh thì hai mẫu xe này cũng ở mức tương đương nhau nên cũng không phải cân nhắc nhiều.

3. Về các trang bị an toàn

Đây là yếu tố mà người sử dụng cũng cần đặt lên hàng đầu khi chọn mua xe máy bởi đây là phương tiện rất yếu thế trước các va chạm. Và hãy cùng xem mỗi chiếc xe ga này được trang bị những gì.

Honda Vario 150 được trang bị phanh đĩa cho bánh trước và tang trống cho phía sau, Airblade 150 cũng vậy, nhưng trên phiên bản cao cấp, Honda đưa tới cho xe tay ga này hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Đây thực sự là một trang bị đáng giá và đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt phù hợp với nước ta khi việc mưa bất chợt khi đang lưu thông trên đường thường xuyên, rồi nhiều người đi còn rẽ hoặc dừng xe một cách đột ngột mà không có tín hiệu báo trước.

Phanh ABS trên Honda Airblade 150.

Bên cạnh phanh thì Airblade 150 còn có được sự cân bằng và đầm chắc tốt hơn so với Vario 150 khi được trang bị phuộc sau đôi. Trong khi với giảm xóc lò xo đơn phía sau Vario tỏ ra cân bằng kém, đặc biệt là khi vào cua mang tới cảm giác không chắc chắn, nhất là khi còn đèo thêm người phía sau.

Cả hai mẫu tay ga đều được tích hợp chìa khóa thông minh Smartkey tạo thuận lợi và chống trộm hiệu quả.

4. Giá bán

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng soi giá bán của hai mẫu tay ga này (chưa bao gồm giấy tờ):

- Honda Vario 150 2020 hiện đang có giá bán tại các đại lý là 54 triệu đồng

- Honda Airblade 150 hiện có giá bán tại đại lý là 56-62 triệu đồng đối với phiên bản tiêu chuẩn, và từ 58-64 triệu đồng đối với phiên bản ABS, tùy đại lý.

Rõ ràng là so với Vario 150 thì Airblade 150 có giá bán thực tế đắt hơn từ 2-10 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý bạn chọn.

Về linh phụ kiện thay thế thì dù là xe nhập nhưng nó khá phổ biến nên các linh kiện của Vario 150 tại Việt Nam cũng khá sẵn nên người sử dụng không cần lo lắng.

Kết luận

Như vậy thì Airblade 150 đắt hơn nhưng lại tiện dụng và an toàn hơn khá nhiều so với Vario 150. Do đó, nếu bạn cần một chiếc xe mạnh mẽ, tiện dụng thì Airblade 150 là lựa chọn tốt hơn. Trong khi Vario 150 lại là chiếc tay ga cũng khá là linh hoạt.