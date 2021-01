New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc do Sun Group tổ chức - không gian nghệ thuật đẳng cấp xứng tầm đỉnh cao

New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc gồm 3 sự kiện chính: Tiệc mừng năm mới; Đại nhạc hội "Đại tiệc của thần Ánh sáng"; chương trình Countdown và bắn pháo hoa đón năm mới. Mỗi chương trình đều được dàn dựng công phu, hoành tráng dẫn dắt du khách vào cung bậc cảm xúc mới lạ, cuốn hút đến bất ngờ.

Điểm nhấn của chương trình là Đại nhạc hội "Đại tiệc của thần Ánh sáng" đưa khán giả phiêu lưu trong không gian nghệ thuật đỉnh cao, lôi cuốn, hấp dẫn chưa từng có.

Sân khấu New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc bắt đầu được khuấy động với màn trình diễn Đại tiệc của thần Ánh sáng vô cùng ấn tượng . Khán giả được chiêm ngưỡng hình ảnh của đấu trường La Mã cổ đại hùng tráng. Các nghệ sĩ được hóa thân thành các vị thần tham gia những trận chinh chiến tàn khốc; để rồi sau đó lại cùng nắm tay nhau hát lên khúc hoan ca khải hoàn chiến thắng gửi đi thông điệp nguyện cầu bình an và niềm hy vọng về tương lai thịnh vượng...

Sân khấu của Đại tiệc Thần Ánh Sáng tiếp tục được hâm nóng với màn trình diễn của các chàng trai Oplus với các ca khúc hits như "Sống đúng chất"; "Chuyện tình biển xanh" hay sự xuất hiện của nữ ca sĩ Vpop Văn Mai Hương trong ca khúc "Cầu hôn" bay bổng, ngọt ngào và " Nếu như ngày anh đến" sôi động khiến khán giả không ngừng lắc lư, phấn khích.

Bùng nổ bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Diva nhạc Pop Thu Phương vô cùng nóng bỏng, bốc lửa với ca khúc "Ngại gì Shine" hay "Đi để trở về" cuốn khán giả vào tinh thần tràn đầy sự phấn chấn, vui tươi, sảng khoái.

Sân khấu Đại tiệc thần Ánh sáng tiếp tục bùng cháy, khán giả hân hoan khi được chứng kiến cuộc hội ngộ âm nhạc đặc biệt giữa Thu Phương và Tùng Dương với ca khúc "Ôi quê tôi". Nếu Thu Phương sở hữu giọng hát đầy khắc khoải, nồng nàn thì Tùng Dương lại đem đến sự ma mị, phiêu linh mang đến những giai điệu đẹp đến nao lòng.

Tùng Dương tiếp tục thắp lửa cho Sân khấu Đại tiệc thần Ánh Sáng với màn trình diễn ca khúc "Con cò" sâu lắng, da diết nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt, phiêu lãng. Với giọng ca đầy nội lực, ông hoàng dân gian đương đại đã chạm tới xúc cảm, làm lay động trái tim hàng ngàn khán giả bằng những giai điệu ngọt ngào của "Lắng nghe mùa xuân về". Mỗi ca từ được cất lên chan chứa cảm xúc bâng khuâng bồi hồi về mùa xuân đong đầy, đang lan tỏa nơi Đảo Ngọc thiên đường.

Sau những khoảnh khắc thăng hoa cùng Divo Tùng Dương, khán giả lại tiếp tục bùng lửa cuồng nhiệt với màn trình diễn của cô nàng quyến rũ Bùi Lan Hương với ca khúc "Men tình say" hay bắt gặp một Đinh Hương đầy cá tính với "Don’t start now"; "Dream girl" – "One night only" – "Queen of the night". Thêm một lần nữa khán giả lại vô cùng mãn nhãn trong sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa Đinh Hương và Trọng Hiếu với Uptown Funk.

Quán quân Việt Nam Idol 2015 Trọng Hiếu đốn tim khán giả Đại tiệc thần ánh sáng với hai ca khúc hot "Say Ah" và "Anh đổ rồi đấy".

Soobin Hoàng Sơn cũng dành tặng cho khán giả hai ca khúc mới toanh đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp âm nhạc của anh đó là "Trò chơi" và "BlackJack".

Sân khấu Đại tiệc thần ánh sáng khép lại với màn trình diễn tứ ca được thể hiện bởi Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Bùi Lan Hương và Đinh Hương. Đều là những nghệ sĩ trẻ, sở hữu chất giọng nội lực và bản lĩnh làm chủ sân khấu, cả bốn nghệ sĩ mang đến phần trình diễn mãn nhãn không phụ lòng mến mộ của khán giả.

Được mong chờ nhất trong chuỗi các sự kiện đẳng cấp chưa từng có ở Nam đảo Ngọc chính là Chương trình Countdown và bắn pháo hoa, diễn ra tại Quảng trường Địa Trung Hải - Quần thể dự án New An Thới Nam Phú Quốc. Những vũ điệu trẻ trung, cuồng nhiệt và âm nhạc EDM thời thượng đã khiến Nam đảo như bừng tỉnh, "cháy hết mình" trong niềm hân hoan chào đón giao thừa của du khách và người dân.

Khi đồng hồ điện tử đếm ngược đến thời khắc giao thừa thiêng liêng là lúc pháo hoa bừng sáng trên vùng trời Nam Đảo Ngọc, gợi mở về những điều tốt đẹp cho năm mới cát tường thuận hòa, như lời chúc mà Sun Group muốn gửi tới thành phố Phú Quốc.

Chuỗi sự kiện của chương trình Đại tiệc thần ánh sáng quy mô, hoành tráng khép lại trong cảm xúc hân hoan, hứng khởi và sự kỳ vọng của hàng ngàn khán giả về Nam Đảo Ngọc trong tương lai phồn hoa, thịnh vượng, xứng đáng là thiên đường của nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật đỉnh cao.