Nga đã có vaccine chống Covid-19 khiến thế giới xôn xao, Mỹ nói điều bất ngờ

Vaccine chống Covid-19 của Nga được đăng ký đầu tiên trên thế giới.

"Đúng là như vậy. Đó là lý do tại sao các tiêu chuẩn của Mỹ khắt khe hơn nhiều. Các tiêu chuẩn ở đất nước chúng tôi do FDA đặt ra, và theo tôi hiểu từ thông báo của Nga, họ còn rất xa so với vị trí của chúng tôi. Chúng tôi có sáu loại vaccine tiềm năng đang trong giai đoạn (phát triển) thứ ba., còn họ, xét theo mọi chuyện thì dường như thậm chí còn không đạt được điều đó”, bà Kellian Conway nói trên kênh truyền hình Fox News.



Người dẫn chương trình của Fox News nói rằng Nga đã thử nghiệm vaccine trên một số lượng người rất nhỏ. Theo người này, hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được thông báo về tiến độ công việc chế tạo vaccine và sẽ tuyên bố về điều này tại cuộc họp báo.

“Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng với vài loại trong số sáu loại vaccine tiềm năng và chúng tôi nghĩ rằng ta sẽ có hàng trăm triệu liều vaccine trong vài tháng tới”, bà Conway nói thêm.

Hôm thứ Ba, Bộ Y tế Nga đã đăng ký loại vaccine đầu tiên trên thế giới để phòng chống nhiễm chủng coronavirus mới (COVID-19), do Trung tâm Gamaleya cùng với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga chế tạo. Vaccine được đặt tên là "Sputnik V". Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo rằng vaccine này sẽ được sản xuất tại hai địa điểm - trung tâm Gamaleya và nhà máy Binnopharm.