Nga giáng đòn trả đũa Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây

Một đám cháy bùng lên giữa cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các mục tiêu ở Kiev. Ảnh: UP.

Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở Kiev để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.



Các lực lượng của Kiev đã sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất để nhắm vào một cơ sở công nghiệp hóa chất ở Vùng Rostov ở miền nam nước Nga hôm 18/12, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay. Cuộc tấn công vào Nhà máy Kamensky liên quan đến sáu tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và bốn tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow, do Anh cung cấp cho Ukraine.

Để trả đũa, quân đội Nga đã tấn công một trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine và nhắm vào các cơ sở lắp đặt hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ cung cấp, Bộ Quốc phòng cho biết.

"Để đáp trả hành động của chế độ Kiev, được các nhà quản lý phương Tây hậu thuẫn, sáng nay một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa đã được tiến hành", tuyên bố viết.

Cuộc tấn công nhằm vào trung tâm điều khiển SBU, phòng thiết kế Kiev Luch, nơi thiết kế và sản xuất hệ thống tên lửa Neptune, tên lửa hành trình trên mặt đất Vilkha MLRS, cũng như tên lửa hành trình mặt đất Vilkha MLRS, cũng như tên lửa hành trình mặt đất Vilkha MLRS. vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Patriot, theo Bộ Quốc phòng Nga.

"Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng", tuyên bố nói thêm.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở một số khu vực tại Kiev vào sáng thứ Sáu.

Cuộc tấn công bằng tên lửa sau đó đã được chính quyền quân sự của thủ đô Ukraine và thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko xác nhận.



Tháng trước, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã đảo ngược chính sách lâu đời của mình và cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Anh và Pháp cũng sớm chấp thuận tương tự.

Vào tháng 11, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik mới của mình, tấn công nhà máy quân sự Yuzhmash tại thành phố Dnepr của Ukraine.

Theo Moscow, việc triển khai vũ khí tối tân này là phản ứng trước các cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ được quốc tế công nhận của nước này bằng ATACMS và Storm Shadows.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo vào thời điểm đó rằng nếu các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga vẫn tiếp diễn, Moscow có quyền "sử dụng vũ khí của chúng tôi chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các cơ sở của chúng tôi".

Tuy nhiên, kể từ đó, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công khác bằng vũ khí do phương Tây sản xuất, và cảnh báo của Moscow rằng chúng sẽ không diễn ra mà không được đáp trả.