Chuyên gia dự đoán Nga sẽ tấn công lớn vào mùa thu. Ảnh Pravda

Theo ông, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không chọc thủng được hàng phòng thủ của quân đội Nga vào cuối tháng 9, quân đội Nga sẽ có thể tiến hành một cuộc tấn công. Điều này sẽ giúp họ có được chỗ đứng trên bàn đạp mới để sẵn sàng cho cuộc tấn công quyết định vào năm 2024.



"Nếu phương Tây không bỏ rơi Ukraine, trận chiến quyết định sẽ diễn ra, lẽ ra phải diễn ra vào mùa hè này. Điều đó đã không xảy ra do một số sai lầm của phía Ukraine và phương Tây. Cụ thể hơn, cuộc đụng độ quyết định đã diễn ra nhưng nó không hoàn thành các mục tiêu của Ukraine", Sedivy nói.

Điều đáng chú ý là ông Mikhail Podolyak, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, đã bác bỏ nhu cầu đàm phán hòa bình với Nga và nói rằng thay vào đó, Ukraine chỉ muốn các hệ thống phòng không và tên lửa.

Keir Giles , một thành viên tư vấn cấp cao tại Chatham House think tank, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Independent rằng những thất bại quân sự của Ukraine trong cuộc phản công có thể được giải thích là do không đủ nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây.

Theo chuyên gia này, do sự do dự của các đồng minh phương Tây của Ukraine, Quân đội Nga đã giành đủ thời gian để tăng cường khả năng phòng thủ, trong khi Lực lượng vũ trang Ukraine hiện buộc phải hoạt động trong những điều kiện mà quân đội phương Tây có thể chấp nhận được.

Do đó, Kiev phải vượt qua với cái giá rất đắt, Giles nói thêm rằng cuộc xung đột sẽ "kéo dài lâu hơn mọi người tưởng tượng".

Cựu cố vấn CIA Larry Johnson cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom rằng, Ukraine sẽ ngừng tấn công sau một tháng nữa do thời tiết mưa mùa thu và thiệt hại về nhân lực và thiết bị trong các trận chiến. "Tôi nghĩ rằng cuộc tấn công sẽ kéo dài thêm 4-5 tuần nữa, vì mưa mùa thu sẽ đến sớm. Rất có thể mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với năm trước", chuyên gia dự đoán.



Theo ông, quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề đến mức một làn sóng tuyển quân cưỡng bức mới ở nước này không còn xa nữa. Các tân binh cần được huấn luyện trước khi bị ném trở lại phòng tuyến của Nga, nhưng Kiev không còn đủ vũ khí cần thiết để bắt đầu một trận chiến mới, Johnson điểm lại tình hình.

Vào ngày 4/6 Ukraine đã phát động cuộc phản công ở các hướng Nam Donetsk, Artemovsk và trước hết là Zaporozhye. Kiev đã điều ra trận các lữ đoàn do NATO huấn luyện và trang bị thiết bị vũ khí phương Tây.

Hôm 21/7 Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng quân đội Ukraine không đạt được bất kỳ kết quả nào, các nhà lãnh đạo phương Tây rõ ràng thất vọng với diễn biến của "cuộc phản công". Theo ông, việc cung cấp vũ khí, xe tăng, pháo binh, xe bọc thép, tên lửa hay điều động hàng nghìn lính đánh thuê và cố vấn cũng không giúp được gì cho Kiev.