Nga sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất với Mỹ

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: NDTV

Theo Sputnik, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8/4 cho biết, Nga đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong quan hệ với Mỹ, nhắc đến một số báo cáo gần đây về khả năng Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

"Như các bạn thấy, sự thù địch và khó lường trong cách hành động của Mỹ buộc chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khi người đối thoại với bạn tỏ ra hung hăng và khó đoán, bạn dĩ nhiên sẽ phải linh động", ông Peskov nói.

Theo phát ngôn viên điện Kremlin, Moscow không muốn mối quan hệ với Washington xấu đi.

"Chúng tôi chưa bao giờ 'gây thù chuốc oán' với bất kỳ quốc gia nào nhưng cũng sẽ không để quốc gia nào, kể cả Mỹ, đe dọa chúng tôi, nói chúng tôi phải làm gì và xâm phạm lợi ích của chúng tôi", ông Peskov nhấn mạnh.

Can thiệp nội bộ

Mỹ từng cảnh báo các công ty đặt đường ống ở biển Baltic thuộc dự án Nord Stream 2 phải dừng hoạt động hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt. Ảnh: DPA

Theo phát ngôn viên điện Kremlin, việc Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên cho dự án Nord Stream số 2 - đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu mới chạy từ Nga đến châu Âu qua Biển Baltic - sẽ bị coi là can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Lý do là bởi Washington không liên quan gì tới dự án này.

Hôm 7/4, truyền thông Mỹ trích dẫn thông tin từ các quan chức và cựu quan chức Mỹ nói rằng, Nhà Trắng đang tìm cách bổ nhiệm một đặc phái viên có nhiệm vụ ngăn việc xây dựng dự án Nord Stream số 2.

"Dự án này cực kỳ quan trọng với an ninh năng lượng của châu Âu và cung cấp cho châu Âu các nguồn năng lượng. Tuy nhiên, những đặc phái viên kiểu đó can dự tới một dự án mà Mỹ không liên quan được cho là can thiệp vào công việc nội bộ cũng như lợi ích kinh tế của nước khác...", ông Peskov nói với phóng viên.

Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho biết, Nga và các đối tác cam kết hoàn thành dự án đường ống dẫn khí đốt này.

Gậy ông đập lưng ông

Cũng trong ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, các chính sách mà Mỹ đang áp dụng với Nga không có lợi cho Washington và các đồng minh.

"Ngay cả Atlantic Council - một viện chính sách thân Mỹ - đã xuất bản các tài liệu chỉ trích chính sách của Mỹ với Nga, nói rằng chúng không mang lại mục tiêu nào cho Washington khi các biện pháp trừng phạt được áp đặt", ông Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo.

Ngoại trưởng Nga lưu ý thêm rằng, động thái bất ổn của Mỹ khiến Nga ngày càng nhận rõ Washington và các đồng minh không đáng tin cậy với tư cách là đối tác, bất chấp những lời kêu gọi gần đây của họ nhằm hàn gắn quan hệ ngoại giao với Nga.

"Những lời đó dường như thiếu sức thuyết phục, vì vậy chúng tôi sẽ chờ để có hành động cụ thể", ông Lavrov nói.

Quan hệ Nga - Mỹ trở nên xấu đi kể từ năm 2014. Ảnh minh họa: Bangkok Post

Quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi kể từ năm 2014. Nước Mỹ khi đó dưới thời ông Barack Obama và mâu thuẫn với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. Washington cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và áp đặt lệnh trừng phạt. Mỹ cũng mở rộng các lệnh trừng phạt liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Nga nhiều lần phủ nhận can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và hệ thống chính trị Mỹ.