Nga siết chặt an ninh với Tổng thống Putin, yêu cầu ông mặc giáp chống đạn

Các nhân viên an ninh vây quanh ông Putin khi ông đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ Vô danh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Moscow Times.

Các nguồn tin của The Moscow Times là hai quan chức Nga từng có mặt trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng của Putin cũng như một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin.

Điện Kremlin - vốn đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao do cuộc chiến Ukraine - đã lo lắng trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các chính trị gia cấp cao ở châu Âu và châu Á và đã tăng cường an ninh cho Putin để đáp trả.

"Điện Kremlin rất coi trọng vấn đề an ninh của Vladimir Putin. Ông ấy được bảo vệ bởi cả một đội quân cận vệ hữu hình và vô hình", một quan chức Nga giấu tên, từng tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng hôm 9/5 nói với tờ báo.

Một quan chức thứ hai cho biết, trong số các yếu tố rủi ro đối với Điện Kremlin là lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) yêu cầu bắt giữ ông Putin, cũng như nguy cơ xảy ra tấn công bằng máy bay không người lái và phá hoại của Ukraine cũng như các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo.

Ông nói thêm rằng Điện Kremlin đang đặt trong tình trạng cảnh giác đặc biệt cao sau vụ ám sát Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2022 và vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico vào tháng trước.

Về mặt công khai, Điện Kremlin đã nói rằng không cần thiết phải tăng cường an ninh.

"Các biện pháp an ninh đều ở mức tiêu chuẩn. Chúng tôi đang làm mọi thứ cần phải làm để đảm bảo an ninh cho tổng thống", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào tháng 5 sau vụ ám sát Fico.

Trên thực tế, các cơ quan đặc biệt kiểm soát hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của Putin, từ việc kiểm tra chất độc trong tất cả các bữa ăn của ông bằng phòng thí nghiệm di động, một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết.

"Tổng thống có những đầu bếp riêng luôn đi cùng ông. Rau quả cũng được mang theo" - nguồn tin nói với The Moscow Times. "Nhưng ngay cả khi đó, luôn có một nhóm sĩ quan đặc biệt đi cùng Putin để kiểm tra tất cả các bữa ăn trước khi ông ấy được ăn".

Ông Putin đã mặc áo giáp tại các sự kiện công cộng ngoài trời, bao gồm cả ở Moscow, ít nhất kể từ năm 2023, hai quan chức Nga đã trực tiếp gặp Tổng thống Nga trong một số lần xuất hiện này nói với The Moscow Times.



Một trong hai quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết ông Putin đã làm như vậy theo khuyến nghị mạnh mẽ của Cơ quan An ninh Tổng thống (SBP), một đơn vị thuộc Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO) có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống.

Ông Putin còn mặc áo giáp bên trong áo khoác trong sự kiện Ngày Chiến thắng năm nay - ngày kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, một trong hai quan chức Nga cho biết.

"Năm nay vào ngày 9/5, nhà lãnh đạo rõ ràng đã mặc áo giáp che kín người trong cuộc duyệt binh. Và tôi nghĩ biện pháp phòng ngừa đó là cần thiết", quan chức thứ nhất nói.

"Chúa bảo vệ những người thận trọng," quan chức thứ hai nói.

Jade Miller, một nhà tư vấn độc lập của Anh chuyên về an ninh có nguy cơ cao và môi trường thù địch, đã xem xét đoạn video quay cảnh ông Putin tại cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng theo yêu cầu của The Moscow Times. Cô kết luận rằng ông thực sự đang mặc áo chống đạn.

Miller cho biết: "Putin có vẻ đi lại khá cứng nhắc và không có nếp nhăn tự nhiên nào xuất hiện ở phía sau áo khoác của ông ấy khi đi lại và bắt tay các quân nhân".

"Thân trên của Putin trông không tự nhiên và bờ vai của ông có vẻ khá rộng và vuông, không để lộ hình dáng của lưng và bả vai. Vào khoảng 1 phút 44, một phần áo khoác ngoài của ông dường như bị vướng vào thứ có thể là áo vest chống đạn".

Trong một số trường hợp, Putin "dường như nâng và điều chỉnh vai của mình theo cách thể hiện sự khó chịu trước cách thiết kế áo vest chống đạn trên vai hoặc xương đòn", cô nói và lưu ý rằng trọng lượng của áo vest có thể gây khó chịu và khó chịu khi mặc trong thời gian dài.

Cô nói thêm: "Người ta thấy ông Putin luôn cài cao áo khoác ngoài và kiểm tra xem nó đã được cài chưa, như thể ông ấy đang cố gắng đảm bảo không ai có thể nhìn thấy áo trong".

"Theo quan điểm chuyên môn của tôi, ông Putin đang đeo một số loại bảo vệ đạn đạo trong thời gian tham dự cuộc duyệt binh" - cô nói.

Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất trong năm đối với Điện Kremlin, với các biện pháp an ninh chặt chẽ và sự chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn trên Quảng trường Đỏ đã bắt đầu từ trước.

Hàng năm, FSO, cơ quan bảo vệ các quan chức hàng đầu của đất nước, đóng cửa Quảng trường Đỏ không đón công chúng hai tuần trước cuộc duyệt binh ngày 9/5. Họ cũng đóng cửa khu vực xung quanh đài tưởng niệm chiến tranh gần bức tường Điện Kremlin, nơi ông Putin, các vị khách nước ngoài và các nhân vật quan trọng của Nga đến đặt hoa.

Chỉ những ai có lời mời đích danh từ Điện Kremlin mới được trực tiếp theo dõi cuộc duyệt binh từ khán đài bên cạnh ông Putin và họ cũng được rà soát kỹ lưỡng từ trước đó cũng như được kiểm tra an ninh khi đến dự sự kiện.