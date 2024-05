Nga trưng bày xe tăng Abrams, vũ khí hạng nặng của phương Tây bị hạ ở Ukraine

Xe bọc thép chở quân của Mỹ tại cuộc trưng bày. Ảnh: RT.

Sự kiện diễn ra gần Bảo tàng Chiến thắng, nơi trưng bày về Thế chiến thứ hai và tôn vinh chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã vào năm 1945. Triển lãm được khai mạc trước Ngày Chiến thắng 9/5 - một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga, và sẽ kéo dài suốt tháng 5.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết triển lãm cũng sẽ bao gồm xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và xe tấn công M1150. Xe tấn công chuyên về hoạt động rà phá bom mìn và cũng dựa trên xe tăng Abrams.

Một phương tiện được trưng bày. Ảnh: RT.

Các quan chức cho biết cả hai phương tiện đều bị quân đội Nga bắt giữ trong cuộc tấn công gần khu định cư Berdychi, cách thị trấn Avdeevka của Donbass không xa. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ clip xe tăng Abrams bốc cháy sau khi bị hai tên lửa dẫn đường chống tăng bắn trúng.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày 32 xe chiến lợi phẩm khác, bao gồm xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh Marder (IFV) do Đức sản xuất, Bradley IFV do Mỹ sản xuất, xe bọc thép AT105 Sakson và Husky TSV do Anh sản xuất cũng như nhiều người khác.

Xe tăng Abrams của Mỹ tại cuộc trưng bày. Ảnh: RT.

Người dân xem cuộc trưng bày vũ khí phương Tây bị thu giữ ở Ukraine. Video: RT.

Triển lãm còn trưng bày nhiều loại vũ khí nhỏ và thiết bị kỹ thuật do NATO sản xuất, cùng với máy bay không người lái và hệ thống liên lạc của Ukraine. Bộ Quốc phòng cho biết chương trình được chia thành nhiều khu vực theo chủ đề, trong đó du khách có cơ hội tìm hiểu đặc điểm chiến đấu của vũ khí do phương Tây sản xuất cũng như cách thu giữ các thiết bị cụ thể đó.

Cuộc trưng bày diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tháng trước cho biết lực lượng Moscow đang dần đẩy lùi quân Ukraine.

Hôm 28/4, tướng hàng đầu của Ukraine, Aleksandr Syrsky thừa nhận đã rút lui khỏi một số khu định cư ở Donbass và mô tả "tình hình khó khăn nhất" trên một số mặt trận.