Nga tung chiến thuật 'phòng thủ đàn hồi' mới khiến quân Ukraine 'sốc', trở tay không kịp

Binh sĩ Nga trên xe bọc thép trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh Pravda.

The New York Times dẫn lời các chuyên gia an ninh, quan chức Ukraine và chuyên gia quân sự cho biết, một trở ngại bất ngờ đối với quân đội Ukraine trong các cuộc tấn công gần đây là chiến thuật mới được quân đội Nga áp dụng: nhường vị trí rồi đánh trả lại.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng đã nhận thấy những dấu hiệu của chiến thuật này trong những ngày gần đây xung quanh làng Robotyne do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát.

Các chuyên gia an ninh cho biết, thay vì cố giữ một tuyến chiến hào bằng mọi giá trước cuộc tấn công của Ukraine, các chỉ huy Nga giờ đây linh hoạt áp dụng một chiến thuật quân sự lâu đời được gọi là "phòng thủ đàn hồi".

Để thực hiện chiến thuật này, lực lượng Nga sẽ rút lui về tuyến vị trí thứ hai, khuyến khích quân Ukraine tiến lên, sau đó họ tấn công trở lại khi lực lượng đối lập dễ bị tổn thương - khi di chuyển trên bãi đất trống hoặc khi họ tiến đến các vị trí mà Nga vừa bỏ lại. Chiến thuật này của Nga thường sẽ khiến lực lượng Ukraine bị bất ngờ, trở tay không kịp khi họ tưởng như đã giành được vị trí của Nga nhưng thực tế thì không.

“Phòng thủ đàn hồi” vốn không phải là một chiến lược mới. Liên Xô đã sử dụng nó vào năm 1943 trong Trận chiến Kursk.

Mục tiêu của nó là ngăn chặn quân địch thực sự giành được chỗ đứng ở một vị trí và sử dụng nó làm bàn đạp để tấn công tiếp vào các vị trí khác.

Đồng thời, như NYT lưu ý, theo các quan chức và chuyên gia quân sự Ukraine, chiến thuật này chỉ là một trong nhiều yếu tố cản trở cuộc tấn công của Ukraine vào các vị trí của Nga.

Ngoài "phòng thủ linh hoạt", bước tiến của quân đội Ukraine còn bị chậm lại bởi các bãi mìn, chiến hào và hàng rào xe tăng, cũng như sự miễn cưỡng của các đồng minh NATO trong việc cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu hiện đại và vũ khí tầm xa trong giai đoạn đầu của chiến tranh.