Ngắm ảnh thực tế xe ga điện Piaggio One đẹp xuất sắc hút giới trẻ

Piaggio One là ấn phẩm xe tay ga điện mới nhất mà tập đoàn xe hai bánh Piaggio mới giới thiệu với công chúng tại Triển lãm xe Bắc Kinh 2021 diễn ra ở Trung Quốc.

Đây cũng là sản phẩm xe ga điện mà Piaggio sẽ giới thiệu ra toàn cầu. Điều đó có nghĩa rằng Piaggio One trong tương lai có thể sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Hệ thống chiếu sáng của Piaggio One hoàn toàn bằng bóng LED.

Đồng hồ xe loại kỹ thuật số với màn hình cảm biến, có thể điều chỉnh nền và độ sáng theo điều kiện môi trường.

Thanh tay lái bên trái và các nút điều khiển như xe tay ga bình thường.

Thanh tay lái bên phải và các nút điều khiển.

Xe khởi động bằng chế độ tự động bằng khóa thông minh với núm vặn và có hai chế độ lái lựa chọn: ECO và SPORT.

Vành bánh trước xe nhìn chắc chắn với lốp bản to và các chấu xe lớn.

Vành bánh sau xe và hệ thống treo sau.

Thiết kế sàn để chân cho người lái và cần để chân cho người ngồi sau có thể gấp ép vào thân xe được.

Yên ngồi đôi nhìn khá rộng rãi. Tấm ốp hông vuốt đường viền nhìn nổi bật.

Piaggio One cùng với Vespa Elettrica tạo thành hai “tân binh” có thể làm khuấy động phân khúc xe tay ga chạy điện cỡ nhỏ.

So với Elettrica, thì Piaggio One tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm dễ vận hành và tính thực tiễn để trở thành một mẫu xe ga đi lại hằng ngày tiện ích trong đô thị và có thể trở thành sản phẩm xe ga chủ lực theo xu hướng thân thiện với môi trường trong tương lai.

Đồng hồ điều khiển với màn hình cảm biến.

Trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển, thân hình gọn gàng và thiết kế thông minh, Piaggio One thể hiện đúng chất xe ga điện.

Mẫu xe ga này cũng kế thừa những ưu điểm đáng tự hào của thương hiệu xe Piaggio như: sự khéo léo, độ tin cậy và kết cấu khung vững chắc. Nhờ đó cảm giác lái và sự an toàn xe được nâng cao.

Hệ thống treo trên Piaggio One sử dụng cánh tay đòn đơn giống như Vespa.

Thiết kế xe chắc chắn, giúp xe vận hành ổn định và an toàn.

Nhỏ gọn và thông minh.

Hệ thống tấm chắn bùn, vành bánh nhìn rất vững chãi.

Hệ thống treo đôi phía sau.

Dưới yên ngồi là không gian để pin xe và vẫn còn có không gian để đựng đồ cá nhân rất tiện ích.

Đèn hậu xe. Piaggio One có tất cả 3 phiên bản lựa chọn: One, One và One Active. Xe có giá khởi điểm từ 17.800 Nhân dân tệ (khoảng 65 triệu đồng).