Ngân hàng lên tiếng về vụ cướp hơn 2 tỷ đồng ở chi nhánh Techcombank tại TP.HCM

Cụ thể, khoảng 12h20 cùng ngày, 1 đối tượng nữ đội mũ, mặc áo dài tay, đeo khẩu trang giả danh khách hàng xách túi bước vào chi nhánh chi nhánh ngân hàng Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Thời điểm này, chi nhánh ngân hàng Techcombank đang chuẩn bị đóng cửa và không còn khách hàng giao dịch. Đối tượng bị lực lượng chặn lại vội rút thiết bị gây nổ tự chế trong túi và đổ xăng ra sàn. Đồng thời, đối tượng rút khò lửa với tư thế sẵn sàng phóng hỏa yêu cầu đưa tiền.

Công an tại hiện trường.

Nhận định tên cướp hết sức manh động, lực lượng an ninh của chi nhánh ngân hàng Techcombank đã bình tĩnh thực hiện theo đúng các quy tắc nghiệp vụ an ninh đã được đào tạo, đặt ưu tiên hàng đầu là bảo toàn tính mạng con người và tài sản của khách hàng.

Một lúc sau, đối tượng lấy được tiền bỏ chạy ra ngoài, lên xe taxi Vinasun đang đậu trước cửa chi nhánh tẩu thoát. Sau đó, phía chi nhánh ngân hàng Techcombank đã báo cáo công an.

Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Phía ngân hàng Techcombank đã phối hợp cùng với công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Sau hơn 3 giờ truy xét, công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là nữ giới. Hiện công an đang điều tra làm rõ động cơ của đối tượng.

Hiện trường được phong toả.

Phía ngân hàng Techcombank cho hay thường xuyên thực hiện việc truyền thông và hướng dẫn nghiệp vụ đối với chi nhánh để ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống cướp. Các hoạt động tuần tra an ninh cũng được tiến hành liên tục.

Đồng thời, ngân hàng tổ chức lực lượng ứng trực 24/24h nhằm sẵn sàng phối hợp với các đơn vị kinh doanh trong trường hợp tại những nơi này xảy ra sự cố. Ngân hàng Techcombank liên tục tổ chức rà soát, đảm bảo các hệ thống báo động ở bàn quầy để hỗ trợ cán bộ nhân viên chủ động ứng phó và kịp thời được hỗ trợ trong tình huống có rủi ro xảy ra.

Đây là chiến công quả cảm của Công an TP.HCM với sự phối hợp nhanh chóng của Techcombank trong vụ cướp khi đối tượng hết sức manh động và nguy hiểm, mang theo thiết bị gây nổ tự chế và đổ xăng uy hiếp mọi người tại chi nhánh.

Đồng thời, cán bộ nhân viên chi nhánh ngân hàng Techcombank Trương Vĩnh Ký bình tĩnh thực hiện theo đúng các quy tắc nghiệp vụ an ninh đã được đào tạo, bảo toàn tính mạng con người và tài sản của khách hàng.