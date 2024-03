Ngành hàng không ứng phó với tình trạng biến động, thiếu hụt tàu bay

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua, các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung 15 tàu bay thuê có tổ bay, trong đó có 4 tàu bay có thời hạn thuê đến tháng 5/2024 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; bổ sung tải cung ứng trên các đường bay nội địa để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong giai đoạn Tết và giai đoạn cao điểm Hè.

Tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2024 đạt 7,2 triệu ghế, tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 26% so với lịch bay thường lệ hiện tại, trong đó tải cung ứng nội địa đạt hơn 5 triệu hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ và 34% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác; tải cung ứng quốc tế đạt 2,2 triệu ghế, tăng 59% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 10% so với lịch bay quốc tế bình thường đang khai thác.