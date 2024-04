Ngày cao điểm nhất kỳ nghỉ lễ 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 125.000 khách

Tân Sơn Nhất lên phương án ứng phó cao điểm lễ

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến sản lượng phục vụ cao điểm lễ 30/4-1/5, giai đoạn từ 26/4–1/5, tổng số chuyến bay khai thác là 4.280. Trong đó, số chuyến bay quốc tế là 1.602, số chuyến bay quốc nội là 2.678. Trung bình mỗi ngày, đơn vị khai thác khoảng 720 chuyến bay. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến khai thác 740 chuyến bay/ngày.

Về hành khách, cao điểm lễ, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 686.718 lượt. Trong đó, khách quốc tế là 282.842 lượt, khách quốc nội là 403.876 lượt. Trung bình, trong giai đoạn cao điểm, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác mỗi ngày khoảng 115.000-120.000 khách. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến khai thác 125.000 khách/ngày.

Tân Sơn Nhất lên phương án ứng phó cao điểm lễ, tránh ùn tắc. Ảnh: Gia Linh

Để ứng phó với lượng khách tăng cao, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chủ động họp trước cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay.

Đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người và phương tiện ra/vào các cổng kiểm soát. Rà soát hệ thống camera tại khu vực các đảo thủ tục, băng chuyền hành lý tại nhà ga quốc tế, quốc nội; hạn chế điểm mù, tăng cường hiệu quả giám sát.

Về công tác kiểm soát chim và động vật hoang dã, cảng hàng không quốc tế này đã thực hiện việc cắt cỏ, nạo vét mương theo kế hoạch bảo trì thường xuyên; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xua đuổi khi phát hiện.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm bảo đảm an toàn và sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra có thể gây uy hiếp an toàn bay; bảo đảm hệ số sử dụng an toàn cao nhất đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong thời gian cao điểm.

Lượng khách tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công tác nạo vét mương thoát nước và bảo đảm an toàn tĩnh không. Chất lượng dịch vụ hàng không được kiểm soát và duy trì trên nhiều mặt, bảo đảm năng lực khai thác và nâng cao tiện ích cho hành khách. Công tác kiểm tra, bảo trì cơ sở hạ tầng nhà ga, cơ sở hạ tầng khu bay được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, cao điểm lễ 30/4-1/5, đơn vị sẽ tăng cường các lực lượng gồm đoàn viên Đoàn thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Đoàn thanh niên Học viện hàng không Việt Nam tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm (5 giờ đến 9 giờ) từ ngày 26/4 đến 1/5.