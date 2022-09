Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, Hà Nội không để xảy ra đua xe trái phép, trọng án

Theo thượng tá Nguyễn Chí Công - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã phát hiện, xử phạt gần 200 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, trong ngày 1/9, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 10 điểm ùn ứ. Phòng Cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ người dân đi lại.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông còn triển khai các tổ công tác tuần tra nhằm phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Qua kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử phạt 637 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 phương tiện, 280 giấy tờ, tước 68 giấy phép lái xe.

Trong đêm 1/9, rạng sáng 2/9, lực lượng 141 kiểm tra, phát hiện và bàn giao 16 đối tượng chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, Hà Nội không để xảy ra trọng án, đua xe trái phép. Ảnh: CACC

Kết quả xử lý theo nội dung Kế hoạch số 170 của Công an Thành phố về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 170 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 43 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Có 66 trường hợp vi phạm về "cơi nới" thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ.

Các tổ công tác 141 đã xử lý 43 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 phương tiện, 23 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ 9 trường hợp; phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 2 xe mô tô nghi xe tang vật.

Nhờ sự chủ động và nỗ lực của Cảnh sát giao thông cũng như các lực lượng trên toàn thành phố, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cũng cho biết, cùng với Phòng Cảnh sát giao thông, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã đảm bảo tuyệt đối an toàn những hoạt động vui chơi của người dân được tổ chức trên địa bàn, xung quanh các tuyến phố đi bộ; đặc biệt không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Các tổ công tác 141 đã hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị trong toàn thành phố triển khai hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trong suốt thời gian của kỳ nghỉ lễ, các đơn vị trong Công an TP.Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự phục vụ người dân đi lại, vui chơi an toàn.