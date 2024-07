Ngày hội chữa lành miễn phí cho gen Z

Ngày hội An lạc - sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí dành cho giới trẻ sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào ngày 28 tháng 7 tại Amor Resort, 61A Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đây là chương trình hỗ trợ thanh niên từ 18-28 tuổi đang gặp khó khăn về mặt tinh thần như căng thẳng, lo âu hay trầm cảm.



TS Lê Nguyên Phương từng ra mắt nhiều cuốn sách có sức nặng về cách dạy con và tư vấn tâm lý cho các bậc cha mẹ. Ảnh: NVCC

Được khởi xướng bởi Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Hoa Kỳ và Việt Nam, ngày hội An lạc tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khổ đau thành sự an lạc.

Chương trình bao gồm các hoạt động đa dạng như: Đồng cảm diễn tiến tâm lý [Psyche Resonance] và Trải nghiệm hoạt động thể lý [Somatic Experience], được thiết kế dựa trên các nguyên lý và liệu pháp tâm lý học và thần kinh học. Những phương pháp này giúp người tham gia tiếp cận với nhiều cách chữa lành khác nhau, từ đó từng bước trở về sự cân bằng và nuôi dưỡng sự an lạc nội tâm.

TS Lê Nguyên Phương trong một buổi tư vấn tâm lý cho giới trẻ

Tiến sỹ Lê Nguyên Phương cho biết: "Chúng tôi hy vọng tinh thần thông hiểu, đồng cảm, và hỗ trợ của các tình nguyện viên cũng như các đơn vị bảo trợ sẽ là nguồn năng lượng tích cực để ngày hội An lạc góp phần vào tiến trình chuyển hóa phiền não thành an lạc, như một món quà mùa hè thiết thực và ý nghĩa xin gởi đến tất cả các bạn tham gia".

Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của gần 70 tình nguyện viên từ cộng đồng học trò của Tiến sĩ Lê Nguyên Phương. Trong số đó, 25 tình nguyện viên đến từ các tỉnh thành khác ngoài TP.HCM như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Tây Ninh, Đà Lạt. Tất cả họ đều tự chi trả cho chuyến đi của mình, thể hiện sự nhiệt huyết và cam kết cao độ với sứ mệnh của chương trình.

Hiện tại, đã có 100 người đăng ký tham gia, bao gồm sinh viên, giáo viên, y tá, bác sĩ, lập trình viên, nhân viên lễ tân khách sạn, kế toán, với phần lớn là nhân viên văn phòng. Sự đa dạng này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang ngày càng được quan tâm ở nhiều ngành nghề khác nhau.