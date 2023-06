Ngày mai 17/6, sẽ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại 4 địa điểm

Liên quan đến việc khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, hôm nay 16/6, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, địa phương đã sẵn sàng cho buổi lễ khởi công.

An Giang đã sẵn sàng cho buổi lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Trong ảnh, địa điểm tổ chức lễ tại TP. Châu Đốc. Ảnh: Huỳnh Xây

UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng bố trí phương tiện ra, vào điểm khởi công (được tổ chức tại TP. Châu Đốc - PV) để buổi lễ diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, dự án nói trên là đường cao tốc duy nhất đi qua An Giang (tổng chiều dài 57km).

Theo ông Bình, sau khi hoàn thành, đường cao tốc sẽ nối thông suốt từ An Giang đến cảng nước sâu Trần Đề (Sóc Trăng). Sau khi cảng này hoàn thành, An Giang sẽ kêu gọi đầu tư, mở ra các cụm khu công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Tại TP.Cần Thơ, lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được tổ chức tại huyện Cờ Đỏ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Minh Thuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết, phía UBND huyện đã bàn giao mặt bằng ở xã Đông Thắng cho chủ đầu tư để làm lễ khởi công từ trước.

Theo UBND huyện Cờ Đỏ, công tác giải phóng mặt bằng và công tác bồi thường cho các hộ dân đạt tiến độ rất khả quan. Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ giao mặt bằng tương đương 75% và hết tháng 10, người dân sẽ giao hết mặt bằng.

Tại TP.Cần Thơ, công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã hoàn thành. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại Hậu Giang, lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được tổ chức tại huyện Châu Thành A.

Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cho biết, dự án đi qua địa bàn 8 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp với hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 260ha.

Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất lớn nên tỉnh Hậu Giang đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện khởi công vào ngày 17/6.

Theo ông Tân, đến nay tỉnh Hậu Giang đã chi trả bồi thường cho 764 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án với số tiền hơn 515 tỷ đồng và đang tiếp tục chi trả cho các hộ còn lại trong các ngày tới. Đồng thời, bàn giao hơn 202/260ha diện tích mặt bằng phải thu hồi, đạt hơn 77%, hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa lớn trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL.

Điểm khởi công tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: H.H

"Đối với Hậu Giang, việc khởi công dự án mở ra kỳ vọng to lớn, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Từ đó, tạo động lực rất lớn cho Hậu Giang phát triển theo đúng định hướng quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" - ông Thanh nói.

Tại Sóc Trăng, lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ được tổ chức tại huyện Mỹ Xuyên.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, dự án cao tốc đi qua các huyện Mỹ Tú, Trần Đề và Mỹ Xuyên, với tổng chiều dài gần 58,4km. Hiện nay, địa điểm tổ chức lễ khởi công được được UBND chuẩn bị chu đáo.

Cũng theo UBND tỉnh Sóc Trăng, đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khi hoàn thành sẽ mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh Sóc Trăng, đồng thời giúp kết nối với cảng Trần Đề của tỉnh với các địa phương khác ở ĐBSCL.