Trong số vụ tai nạn giao thông ngày Mùng 1 Tết, đường bộ xảy ra 16 vụ, làm chết 10 người, bị thương 16 người, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, tăng 5 người bị thương so với cùng kỳ Tết năm trước. Đường sắt xảy ra 1 vụ tại Bình Thuận, làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Ngày Mùng 1 Tết Quý Mão, lực lượng cảnh sát đã xử lý 729 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 524 trường hợp so với cùng kỳ Tết năm trước. Ảnh mang tính minh hoạ. Ảnh Đ.X

Trong ngày, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.091 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 4,2 tỷ đồng; tạm giữ 75 xe ô tô, 1.094 xe mô tô, 12 phương tiện khác; tước 405 giấy phép lái xe các loại. Riêng vi phạm nồng độ cồn phát hiện, xử lý 729 trường hợp (tăng 524 trường hợp so với cùng kỳ Tết năm trước, tương đương hơn 3 lần), vi phạm tốc độ là 122 trường hợp và 3 trường hợp quá tải.



Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 17 trường hợp, phạt tiền 96 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 10 trường hợp, tạm giữ 9 trường hợp. Trong đó có 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện 99 trường hợp vi phạm và đã gửi thông báo vi phạm tới các trường hợp này.

Trên đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết.

Trên đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng trực, nắm tình hình trên các tuyến đường sắt do đơn vị phụ trách, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Về tình hình giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trên toàn địa bàn Hà Nội, Thành phố HCM và các tuyến cửa ngõ, vành đai các tuyến nội đô và các trục xuyên tâm trọng điểm các phương tiện di chuyển ổn định, thông thoáng, lưu lượng phương tiện thấp.

Trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cơ bản ổn định, lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển ổn định.

Vào ngày hôm qua ( 21/1, tức 30 Tết), toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, trong đó, trên đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 11 người, bị thương 14 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người.